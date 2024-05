Silber - Auf dem höchsten Stand seit 2012!

Eine wirklich spektakuläre Performance legte der Silberpreis im bisherigen Jahresverlauf 2024 auf das Börsenparkett. Bisher summiert sich das Kursplus auf rund 33 %. Damit schlägt das Edelmetall lehrbuchmäßig Kapital aus der zuvor aufgestauten Bewegungsdynamik, welche wir an dieser Stelle oftmals diskutiert hatten. Am vergangenen Freitag folgte nun der Spurt über die Hochpunkte von 2011/12 bei rund 30 USD. Lohn der Mühen ist nicht nur eine Bestätigung des Aufwärtstrends, sondern auch der höchste Stand seit dem Jahr 2012. Im Vorfeld des beschriebenen Ausbruchs hatte der Silberpreis eine klassische Korrekturflagge ausgebildet. Dieses trendbestätigende Konsolidierungsmuster kann nun zur Kurszielbestimmung herangezogenen werden, denn aus der Höhe der Flagge ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis in den Bereich von 36 USD. Dieses Anlaufziel harmoniert bestens mit den auf diesem Level in den Jahren 2011 und 2012 ausgeprägten Hochs. Die Bilderbuchperformance des Jahres 2024 könnte sich also noch weiter fortsetzen – und zwar solange, wie das Ausbruchslevel bei rund 30 USD nicht mehr unterschritten wird.

Silber (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

