Die meistgehandelten Produkte: DAX verzeichnet einen Abwärtstrend

Am Freitagvormittag, den 24.05.2024 verzeichnet der DAX® mit 18.574 Punkten einen Abwärtstrend. Ein Grund dafür könnten die Zinssorgen sein, die das Geschehen am Markt ein weiteres Mal dominieren. Dementsprechend geht man von einem rückläufigen DAX® Index aus und vermutet einen Wochenverlust von rund 0,6 Prozent. Das Tagestief notierte bei 18.515 Punkten.

Obwohl der KI-Riese NVIDIA Corp. nach sehr guten Quartalszahlen ebenfalls den Technologieindex Nasdaq-100® ins positive entwickeln ließ, zeichnet sich dieser aufgrund einer steigenden Inflation in der USA nun negativ ab. Die Anleger:innen sicherten sich vornehmlich über K.O.-Put Produkte auf den Nasdaq-100® ab. Bei den klassischen Optionsscheinen wurde hingegen die NVIDIA Corp. erneut stark in den Fokus gesetzt. Aber auch der DAX® Index, die SAP SE und Vonovia SE Aktien wurden hier am meisten gehandelt. Ein Spitzenreiter innerhalb der Faktor-Optionsscheine ist und bleibt die Rheinmetall AG. Die Aufträge häufen sich, die Bücher füllen sich und die Aktie verzeichnet weiterhin positve Entwicklungen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Index Put HD1DF1 7,12 18623,38734 Punkte 19414,843659 Punkte 23,31 Open End DAX® Put HD1A4Z 12,02 18627,37 Punkte 19806,636132 Punkte 15,05 Open End DAX® Call HD11TF 21,17 18614 Punkte 16500,699905 Punkte 8,94 Open End Bayer AG Put HD5Q29 0,32 27,255 EUR 30,199265 EUR 8,79 Open End DAX® Call HD1ZX5 18,5 18612,5 Punkte 16766,668568 Punkte 10,24 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.05.2024: 10: 34 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD3WXJ 9,28 18605,5 Punkte 19900,00 Punkte 20,76 17.06.2025 SAP SE Call HC7M1T 2,48 180,01 EUR 180,00 EUR 7,44 17.12.2025 Vonovia SE Call HC7J5E 5,75 28,055 EUR 25,00 EUR 4,79 18.06.2025 NVIDIA Corp. Call HD2CWH 9,5 1032,88 USD 950,00 USD 10,31 19.06.2024 Alphabet Inc. C Call HD5QUS 1,58 175,76 USD 185,00 USD 10,36 19.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.05.2024, 10:19 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag JD.com Inc. (ADRs) Long HD2TA3 12,48 31,185 USD 26,007223 USD 6 Open End DAX® Short HC3TKP 0,62 18545,5 Punkte 20561,097388 Punkte 10 Open End UnitedHealth Group Inc. Long HD31AS 8,81 516,915 USD 344,660381 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 12,14 528,2 EUR 356,103611 EUR 3 Open End DAX® Long HC3TKN 4,58 18563 Punkte 17448,619379 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.05.2024: 09:25 Uhr;

