Trading-Chance S&P 500: „bearish engulfing pattern“ – Steilvorlage für die Bären

Man erwartete einen gewaltigen Satz nach oben und den Beginn einer neuen Kaufwelle, nachdem das Super-Schwergewicht Nvidia am Mittwochabend mit wieder einmal starken Quartalszahlen glänzte. Doch der S&P 500 drehte nach anfänglichem, neuen Verlaufsrekord am Donnerstag ab und schloss im Minus. Nvidia haussierte, aber der Gesamtmarkt zog nicht mit. Daraus entstand die Formation eines „bearish engulfing pattern“ … und eine Trading-Chance Short.

Die Zinssenkungsphantasie, der eigentliche Treibstoff der im Herbst losgetretenen Hausse der US-Aktienindizes, ist zwar längst verblasst, das Szenario ein anderes geworden. Und zuletzt klemmte es auch noch mit dem Konjunkturwachstum, das man als „Ersatzdroge“ der Bullen gesehen hatte, weil man sich sagte: Solange das Wachstum brummt, sind die hohen Leitzinsen ja nicht schlimm, aber:

Es blieben mehrheitlich überzeugende Gewinnsteigerungen der Mega-Caps wie Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und, vor allem, Nvidia, dem Motor des KI-Hypes. Und am Mittwochabend nach US-Handelsende lieferte Nvidia genau das, was die Bullen sehen wollten. Die Aktie stieg um satte 9,3 Prozent auf ein neues Rekordhoch und man war sich sicher: Das zieht den Gesamtmarkt mit. Es kam anders.

2024er Analysten-Kursziel bereits übertroffen

Der S&P 500-Index startete zwar mit einem neuen Verlaufsrekord in den gestrigen Tag, doch unmittelbar nach Beginn des regulären Handels setzten erhebliche Gewinnmitnahmen ein, die nicht auf Gegenwehr stießen. Das KI-Flaggschiff Nvidia stieg zwar dennoch, aber typische Begleiter dieser KI-Hausse wie AMD drehten ab. Und warum auch nicht? Immerhin bedeutete das Ergebnis von Nvidia aufgrund des dort um einen Monat zum Kalender nach hinten verschobenen Geschäftsjahrs, dass die Saison der Quartalsbilanzen als Motivator vorbei ist. Von der Notenbank kann man vorerst nichts erwarten und die Konjunkturdaten in den USA werden sukzessiv schwächer.

Dies mag ebenso zu Abgaben motiviert haben wie der Umstand, dass das durchschnittliche 2024er-Kursziel der Analysten für den S&P 500, trotzdem die meisten Banken es in den letzten Monaten immer weiter angehoben hatten, bereits überboten ist, das liegt derzeit bei 5.270 Zählern. Das Resultat war diese eingangs erwähnte, potenziell bärische Formation im Candlestick-Chart:

Ein „bearish engulfing pattern“ als Schlussstein der Hausse?

Ein sogenanntes „bearish engulfing pattern“, das entsteht, wenn ein Kurs nach längerer Aufwärtsbewegung zwar im Plus startet, dann aber ein bärisches Intraday-Reversal vollzieht. Wenn der daraus entstehende, rote Kerzenkörper den Kerzenkörper der Vortageskerze komplett einhüllt, haben wir eine solche Formation. Eine, die indiziert, dass das bullische Lager beginnt, die Kontrolle zu verlieren.

Quelle: marketmaker pp4

Zwar hat der S&P 500 die nächstliegende Supportlinie in Form der März-Hochs zunächst gehalten, zudem verläuft die mittelfristige Aufwärtstrendlinie noch ein gutes Stück darunter, so dass er von mittelfristigen Short-Signalen noch ein gutes Stück entfernt wäre. Aber auf kurzfristige Ebene ist jetzt ein Deckel drauf, der zwar in einem letzten Aufgebot der Bullen noch ein Stück weit angehoben werden, aber aus aktueller Sicht eher nicht effektiv weggesprengt werden könnte. Damit wäre dieses „bearish engulfing pattern“ eine Steilvorlage für das bärische Lager und eine spannende Trading-Chance für risikofreudige Akteure.

Short mit Stop Loss-Spielraum für ein letztes Aufgebot der Bullen

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 6.156,31 Punkten aktuell einen Hebel von 6,0 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 5.525 Punkten im Index ansetzen, das entspricht beim derzeitigen Wechselkurs Euro/US-Dollar von 1,0840 einem Kurs von ca. 5,75 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den S&P 500 lautet TT9XWX.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 5.341,88 Punkte (Verlaufsrekord vom 23.05.2024)

Unterstützungen: 5.264,85 Punkte, 5.201,80 Punkte, 5.118,00 Punkte, 4.953,56 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den S&P 500-Index

Basiswert S&P 500-Index WKN TT9XWX ISIN DE000TT9XWX4 Basispreis 6.156,31 Punkte K.O.-Schwelle 6.156,31 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 6,0 Stop Loss Zertifikat 5,75 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.