Deutschland: Ifo-Index im Fokus

Angesichts der Feiertage in London und auch in den USA zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Montag ein sehr ruhiger Handel ab. Eine Stunde vor dem Handelsstart indizierte der X-Dax den deutschen Leitindex kaum bewegt bei 18 691 Punkten.

Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken hatte die Rekordrally im Dax zuletzt etwas ausgebremst, nachdem er Mitte Mai mit 18 892 Punkten einen Höchststand erreicht hatte. Eine erste Orientierungsmarke nach unten bietet das bisherige Korrekturtief vom Freitag bei 18 515 Punkten.

Der Höhepunkt des Tages sind wohl die Daten zum ifo-Geschäftsklima. "Nach dem erneuten Anstieg der Einkaufsmanagerindizes dürften sich die deutschen Unternehmen auch in der ifo-Befragung bereits den vierten Monat in Folge optimistischer gezeigt haben", schrieb Marktstratege Robert Greil vom Bankhaus Merck Finck.

Still ruht der See derweil auf der Unternehmensseite. Die Aktien von Ceconomy könnten nach einer Empfehlung der Baader Bank ihre jüngste Erholungsjagd wieder aufnehmen. Analyst Volker Bosse setzt unter anderem darauf, dass die anstehenden großen Sportereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele den Verkauf von TV-Geräten ankurbeln.

USA: Gewinne

An den US-Börsen haben die Anleger am Ende einer bewegten Woche wieder etwas Zuversicht geschöpft. Die wichtigsten Indizes legten am Freitag zum Teil spürbar zu. Die Furcht der Anleger vor weiterhin hohen Zinsen rückte nach jüngsten Daten zu den Inflationserwartungen der Verbraucher etwas in den Hintergrund.

Der Dow Jones Industrial schaffte ein Plus von 0,01 Prozent auf 39 069,59 Punkte. Auf Wochensicht aber ergibt sich ein Minus von 2,33 Prozent, denn der Leitindex hatte am Donnerstag stark unter Zinssorgen gelitten. Am Montag bleibt der Aktienmarkt wegen eines Feiertages geschlossen.

Asien: Kursgewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Die freundliche Stimmung an den US-Märkten zum Wochenschluss sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind. Am Montag bleibt der US-Aktienmarkt allerdings wegen eines Feiertages geschlossen. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um rund 0,4 Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann im späten Handel 0,3 Prozent und in der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent nach oben.

Umstufungen von Aktien:

METZLER HEBT ZIEL FÜR BRANICKS AUF 1,50 (1,20) EUR - 'SELL'

BAADER BANK HEBT CECONOMY AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 3,4 (2,0) EUR

DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR BOEING AUF 226 (245) USD - 'KAUFEN'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 27 (26) EUR - 'NEUTRAL'