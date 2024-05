Live-Analyse von echten Privatdepots mit @Parqet | Börse Stuttgart | Invest 2024

► Darum geht's im Video: In diesem neuen Video analysieren Jonathan Neuscheler (Abilitato) und Sumit Kumar (parqet) das Depot von "Jeff", einem 25-jährigen Finance Trainee. Jeff strebt ein Gehalt und ein Depot von jeweils 100.000 Euro bis zum Alter von 30 Jahren an und investiert in Qualitätsaktien und Marktführer. Der Vortrag auf der Invest 2024 behandelt auch digitale Zahlungsverkehrstrends und persönliche Anlagestrategien.



Timestamps:

00:00 ► Einführung und Vorstellung des Depots von Jeff

02:23 ► Ziele und Strategie von Jeff

08:00 ► Analyse des investierten Kapitals und der Gewichtungen

10:37 ► Betrachtung der Sektoren und Regionen im Depot

13:19 ► Analyse der Einzelpositionen (NVIDIA, Microsoft, Mastercard,...)

23:17 ► Verbreitung von Kreditkarten und digitalen Zahlungsmethoden in verschiedenen Ländern

26:22 ► Persönliche Anlagestrategien



🕐 Das Video wurde am 27. Mai 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.