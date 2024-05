IRW-News: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex veröffentlicht Update zum Stand der Rechtslage in der Türkei

IRW-PRESS: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex veröffentlicht Update zum Stand der Rechtslage in der Türkei

Toronto, Ontario, 29. Mai 2024 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das Unternehmen oder Pasinex) veröffentlicht ein Update zu den beiden voneinander unabhängigen Gerichtsverfahren, die von seiner hundertprozentigen türkischen Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi (Pasinex Türkiye) angestrengt wurden. In Verbindung mit der Jahreshauptversammlung der Aktionäre von Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi (Horzum AS), dem Joint Venture zwischen Pasinex Türkiye und der Firma Akmetal Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Akmetal), hat Pasinex Türkiye zwei voneinander unabhängige Anträge bei Gericht eingebracht.

Der erste Antrag wurde beim 3. Handelsgericht der türkischen Republik in Adana (das 3. Gericht) eingebracht. Dabei ging es um die Bestellung eines interimistischen Verwaltungstreuhänderausschusses (der Interimsausschuss), nachdem die Amtsperiode des Board of Directors von Horzum AS (das Horzum-Board) am 30. April 2024 endete. Da Horzum AS nicht in der Lage war, ein neues Horzum-Board zu bestellen, stand die Firma in weiterer Folge ohne Management da. Das 3. Gericht nahm den Antrag an und bestellte folgende Personen in den Interimsausschuss: Herrn Prof. Dr. Ömer Korkut (Chairman des Horzum-Boards), Herrn Ahmet Ferit Savaç und Herrn Ahmet Yüksel.

Des Weiteren ordnete das 3. Gericht an, dass (a) der Interimsausschuss ausschließlich zur Leistung der fälligen Zahlungen der Horzum AS und der für die Tätigkeit der Horzum AS erforderlichen und obligatorischen Zahlungen befugt ist; und (b) für die Gültigkeit aller Rechtsgeschäfte (Darlehensaufnahme, Schuldscheinverpflichtung, Veräußerung etc.) im Namen der Horzum AS die Unterschriften von mindestens zwei Mitgliedern des Interimsausschusses erforderlich sind.

Die Ernennung des Interimsausschusses ist eine Übergangsmaßnahme, bis eine endgültige Entscheidung über die Ernennung eines vollberechtigten Treuhänders getroffen wird.

Der zweite Antrag wurde beim 2. Handelsgericht der türkischen Republik in Adana (das 2. Gericht) eingebracht, um die Ernennung eines Treuhänders für die Horzum AS zu erwirken, der (a) mit der alleinigen Zeichnungsberechtigung, alle Befugnisse der Horzum AS auf Führungsebene zu nutzen, ausgestattet ist; (b) die Tagesordnung für die nächste Versammlung der Aktionäre der Horzum AS (die Aktionäre) festlegt; und (c) eine Aktionärsversammlung einberuft, um die Fortsetzung der Aktivitäten der Horzum AS sicherzustellen. Der Antrag beim 2. Handelsgericht in Adana ist noch anhängig.

In der Zwischenzeit setzt Horzum AS seine normale Betriebstätigkeit ohne Unterbrechung fort.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi zu 50 % an Horzum beteiligt ist. Horzum AS besitzt 100% der produzierenden hochgradigen Zinkmine Pinargozu. Horzum AS verkauft von seinem Minenstandort in der Türkei aus direkt an Zinkhütten und/oder Raffinerien über Rohstoffhändler. Das Unternehmen hält auch eine 51%ige Beteiligung an einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt, dem Gunman-Projekt in Nevada, mit der Option, diese auf eine 80%ige Beteiligung zu erhöhen. Pasinex verfügt über ein starkes technisches Managementteam, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Wir von Pasinex Resources Limited haben uns die Exploration und Förderung von hochgradigen Erzvorkommen zur Aufgabe gemacht, um für Wachstum und Wohlstand bei allen Interessengruppen, einschließlich Aktionäre, Mitarbeiter und in den Gemeinden rund um unsere Betriebsstätten zu sorgen. Dabei erfüllen wir sämtliche Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umwelt.

