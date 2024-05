Deutschland: Stabiler Auftakt

Der deutsche Aktienmarkt dürfte nahezu bewegungslos in den letzten Handelstag im Mai starten. Eine Stunde vor dem Handelsstart am Freitag signalisierte der X-Dax den Leitindex Dax mit 18 496 Punkten quasi unverändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird moderat im Plus erwartet.

Trotz des jüngsten Rückschlags von seinem Rekordhoch bei 18 892 Punkten hat sich die alte Börsenregel "Sell in may and go away" für die Anleger nicht ausgezahlt. Mit einem Plus von über 3 Prozent war der Mai ein guter Monat. Zwischenzeitlich hatte der Dax über fünf Prozent zugelegt, bevor sich die Zinssorgen der Anleger wieder stärker bemerkbar machten.

Am Nachmittag könnten Inflationsdaten aus den USA neue Hinweise auf die US-Geldpolitik geben und auch die Kurse bewegen. Einige zweifeln inzwischen an den schon sicher geglaubten Zinssenkungen in der Eurozone und den USA. An diesem Donnerstag steht die Entscheidung der Europäischen Zentralbank an. Experten rechnen mit einer ersten Leitzinssenkung nach einer längeren Zeit mit straffer Geldpolitik im Kampf gegen die hohe Inflation.

USA: Weitere Verluste

Die US-Börsen haben am Donnerstag weitere Verluste erlitten. Auch schwache Wachstumsdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft konnten die anhaltenden Sorgen wegen wohl noch länger hoher Leitzinsen nicht beschwichtigen. Dazu drückte ein enttäuschender Ausblick von Salesforce im Leitindex Dow Jones Industrial, auf die Stimmung.

Der Dow ging 0,86 Prozent tiefer bei 38 111,48 Punkten aus dem Handel. Zunehmende Zweifel an einer baldigen geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank Fed haben die Anleiherenditen in dieser Woche in die Höhe getrieben. Hintergrund ist die immer noch hartnäckige Inflation.

Asien: Kursgewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach der jüngsten Schwächephase zugelegt. Enttäuschende Konjunkturdaten schürten die Hoffnung auf staatliche Stützungsmaßnahmen. In Chinas produzierendem Gewerbe hat sich die Stimmung im Mai unerwartet verschlechtert.

Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann im späten Handel 0,2 Prozent und in der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index um 0,9 Prozent nach oben. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,9 Prozent zu. Im Mai hat sich der Index kaum bewegt.

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 72 (61) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN SETZT CARL ZEISS MEDITEC AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

JPMORGAN: JAHRESZIELE UND KONSENS 2025 VON CARL ZEISS MEDITEC RISIKOBEHAFTET

JEFFERIES SENKT ALPHAWAVE SEMI AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 155 (270) PENCE

JEFFERIES SENKT CAPGEMINI AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 195 (255) EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1150 (1330) PENCE - 'BUY' (mit Material von dpa-AFX)