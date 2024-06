Dax-Widerstand: 18.500 18.700 Dax-Unterstützung: 18.400 18.220

Dax-Rückblick:

Nach positiven Vorgaben von der Wall Street am späten Freitagabend startet der Dax am Morgen mit einer größeren Aufwärtskurslücke in den neuen Handelsmonat. Die Widerstandszone um 18.530 Punkte konnte bereits im nachbörslichen Handel am Freitagabend überwunden werden.

Diese Erholungsbewegung setzte sich dann heute Morgen nahtlos weiter fort.

Dax-Ausblick:

Im Bereich um 18.650 bis 18.690 Punkte befindet sich ein Horizontalwiderstand, bestehend aus den Zwischentiefs von Mitte Mai. Kann diese Zone in den kommenden Handelsstunden per Stundenschlusskurs überwunden werden, würde weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich 18.850 bis 18.900 Punkte entstehen. Nach dem Kurssprung zum Handelsstart in den Juni wären jedoch zunächst Gewinnmitnahmen zurück unter 18.600 keine große Überraschung.

Erst ein Stundenschlusskurs südlich der 18.530-Punkte-Marke stellt die charttechnische Ampel kurzfristig wieder auf gelb beziehungsweise rot, bis dahin haben die Käufer zunächst tendenziell das bessere Blatt.

Quelle: Tradingview

