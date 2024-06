Investieren kann ganz einfach sein – mit den iShares Portfolio ETFs



Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Der Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.



iShares Portfolio-ETFs erklärt

Jeder hat es verdient, sich finanziell wohlzufühlen: das nötige Selbstvertrauen, um die laufenden Kosten zu decken, für den Ruhestand zu sparen und für alle Momente des Lebens dazwischen gerüstet zu sein.

Deshalb haben wir iShares Portfolio ETFs entwickelt – ein einfaches Angebot, das Ihnen helfen kann, ein Vermögen aufzubauen.

Suchen Sie sich den ETF aus, der zu Ihren Zielen und dem Risiko, das Sie eingehen möchten, passt.



Was sind Portfolio-ETFs?

Ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF) ist ein Paket von Wertpapieren, in der Regel Aktien oder Anleihen, die in einem Vehikel, einem "Fonds", zusammengefasst sind. ETFs bieten Zugang zu einer diversifizierten Auswahl von Aktien oder Anleihen, in der Regel zu niedrigeren Kosten als beim Kauf der einzelnen Aktien oder Anleihen selbst.

Ein Portfolio-ETF besteht aus mehreren einzelnen ETFs, die in einzelne Aktien und Anleihen aus einem breiten Spektrum von Unternehmen und Staaten investieren, um ein wirklich diversifiziertes Portfolio zu schaffen.

iShares Portfolio-ETFs enthalten in der Regel 15 bis 25 ETFs und bieten Ihnen ein Engagement in über 8.000 Einzelaktien und -anleihen (Quelle: BlackRock, 15. März 2024).





Mehr dazu



Risikohinweis



Anleger sollten die vollständige Liste der Risiken des Fonds im Prospekt oder in den Angebotsunterlagen nachlesen.



Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.



Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Die Höhe und Grundlage der Besteuerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und hängt von den persönlichen Umständen ab.



Fondsspezifische Risiken



iShares Conservative Portfolio UCITS ETF

Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko



iShares Growth Portfolio UCITS ETF

Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, Aktienrisiko, Liquiditätsrisiko



iShares Moderate Portfolio UCITS ETF

Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, Aktienrisiko, Liquiditätsrisiko



Beschreibung der Fondsrisiken Kontrahentenrisiko

Die Insolvenz von Unternehmen, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann die Anteilsklasse Verlusten aussetzen.



Kreditrisiko

Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück.



Aktienrisiko

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.



Liquiditätsrisiko

Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.





Rechtliche Informationen

Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr.

17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.



Die BlackRock iShares Conservative Portfolio UCITS ETF, die iShares Growth Portfolio UCITS ETF und die iShares Moderate Portfolio UCITS ETF ist ein Teilfonds von der BlackRock UCITS Funds (der „Fonds“). Der Fonds ist als Investmentfonds nach irischem Recht strukturiert und von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen für die Zwecke der OGAW-Vorschriften. Anlagen in dem/den Teilfonds stehen nur für „qualifizierte Anleger“ gemäß der Definition des maßgeblichen Fondsprospekts offen. Eine Anlageentscheidung darf nur auf die Informationen gestützt werden, die im Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder dem aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind, sowie auf der Website www.blackrock.com auf den entsprechenden Produktseiten zu finden sind. Anleger sollten sich vor einer Anlage über alle Merkmale des Fondsziels informieren. Dazu gehören gegebenenfalls auch die Angaben zur Nachhaltigkeit und zu den nachhaltigen Merkmalen des Fonds, die im Prospekt enthalten sind, den Sie unter www.blackrock.com auf den jeweiligen Produktseiten finden, auf denen der Fonds zum Verkauf registriert ist. Die Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, unter Umständen nicht zur Verfügung. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right in registrierten Rechtsordnungen in der jeweiligen Landessprache.



Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.



Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.



© 2024 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. 3594444