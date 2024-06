Lufthansa erwartet bald Klarheit zu geplantem Einstieg bei ITA

(Reuters) - Die EU-Kommission wird nach Erwartung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr in dieser Woche ihre Position zum geplanten Einstieg der Lufthansa bei der staatlichen italienischen Fluggesellschaft ITA Airways festlegen.

Er rechne damit in den kommenden Tagen und sei zuversichtlich über eine Einigung, die ITAs Zukunft sichere, erklärte Spohr am Montag am Rande der Jahrestagung des internationalen Airline-Verbandes IATA in Dubai. Die EU-Wettbewerbsaufsicht prüft den Einstieg von Lufthansa bei der Alitalia-Nachfolgerin ITA mit zunächst 41 Prozent hinsichtlich der Folgen für den Wettbewerb. Die Behörde hatte Bedenken über zu starke Marktpositionen der Airlines auf bestimmten Europa- und Langstreckenflügen geäußert.

Die Lufthansa hat Insidern zufolge Zugeständnisse wie die Freigabe von Verkehrsrechten an Rivalen vorgeschlagen, um Abhilfe zu schaffen. Umstritten sei zuletzt gewesen, ob ITA in ein Joint Venture mit US-Airlines aufgenommen werden kann, was ihr Vorteile auf Transatlantikrouten bringen würde. Die EU-Kommission soll dagegen sein.