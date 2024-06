Roaring Kursexplosion bei GameStop | AutoDesk und Tech-Upgrades im Fokus

Die starke Erholung in der letzten Handelsstunde am Freitag setzt sich zum Wochenauftakt im frühen Handel fort. Trotzdem hat der S&P 500, Nasdaq und Dow Jones letzte Woche 0,5 Prozent, 1,1 Prozent und 0,9 Prozent verloren. Der Monat schloss allerdings mit einem Gewinn des S&P 500 von 4,8 Prozent. Der Nasdaq konnte fast 7 Prozent zulegen. Diese Woche werden neben den Zahlen von Crowdstrike vor allem Wirtschafstdaten im Fokus stehen. Heute um 16h MEZ wird der Mai-ISM Einkaufsmanager Index der Industrie gemeldet. Im Wochenverlauf folgt der April-JOLTS (unbesetzte Stellen), der Mai-ISM der Dienstleister und die Mai-Arbeitsmarktdaten. Die Wall Street rechnet mit 180.000 geschaffenen Stellen, und einer unveränderten Arbeitslosenrate von 3,9 Prozent. Von der FED werden wir bis zur nächsten Tagung nichts mehr hören, da nun die Schweigeperiode begonnen hat. Heute stehen erneut die Meme-Werte im Fokus. Die Aktien von GameStop haben sich zeitweise nahezu verdoppelt, nachdem „Roaring Kitty“ seine Position in einem Screenshot gepostet hat.



