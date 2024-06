GNW-Adhoc: Rackspace Technology verbessert die Benutzerfreundlichkeit und betriebliche Leistung für Sharestates durch AWS Cloud-Modernisierung

^SAN ANTONIO, June 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de)® (NASDAQ: RXT), das führende Unternehmen für End- to-End-, hybride Multicloud- und KI-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es Sharestates auf künftige Wachstumsziele und eine verbesserte Infrastruktur ausgerichtet hat, indem es aufgrund der Kosteneffizienz, der Branchenakzeptanz und der Redundanzfunktionen eine Migration zu Amazon Web Services (AWS) durchgeführt hat. Die Umstellung der Infrastruktur verbesserte die Kundenerfahrung, optimierte die Abläufe, verbesserte die Skalierbarkeit und versorgte das Unternehmen mit den neuesten Cloud-Technologien und Best Practices. Über seinen Online-Marktplatz schafft Sharestates maßgeschneiderte Kreditlösungen für Immobilieninvestoren und -entwickler. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat das Unternehmen landesweit Projekte im Wert von mehr als 3 Mrd. USD finanziert. Die Errungenschaften von Sharestates beruhen auf dem erfahrenen Führungsteam, den umsichtigen Underwriting-Praktiken und der Konzentration auf den Aufbau starker Beziehungen zu Kreditnehmern, Maklern und Verkäufern sowie auf den landesweiten Projekten im Wert von 3 Mrd. USD. Die Errungenschaften von Sharestates beruhen auf dem erfahrenen Führungsteam, den umsichtigen Zeichnungspraktiken und der Konzentration auf den Aufbau starker Beziehungen zu Kreditnehmern, Maklern, Verkäufern und Investoren. ?Sharestates hatte seine Anwendungen und Datenbanken auf einer Legacy- Infrastruktur in einer privaten Cloud-Umgebung bei Rackspace betrieben. Die Entscheidung, auf AWS zu migrieren, hat die Infrastruktur von Sharestates modernisiert, die Sicherheit verbessert und die Effizienz erhöht. Durch einen dreigleisigen Ansatz, der AWS nutzt, verfügt Sharestates nun über eine neue, sichere Infrastruktur als Grundlage, eine Überwachung durch Rackspace und die Fähigkeit von Sharestates, sein eigenes internes System zu pflegen", so D K Sinha, President of Public Cloud Rackspace Technology. ?Der neue Infrastrukturansatz hat das Kundenerlebnis von Sharestates verbessert, den Betrieb optimiert, die Skalierbarkeit verbessert und dem Unternehmen die neuesten Cloud-Technologien und Best Practices zur Verfügung gestellt." ?Unsere Umstellung der Infrastruktur war ein wichtiger Meilenstein für Sharestates, und das Team von Rackspace spielte eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung eines reibungslosen Prozesses. Die umfassende Dokumentation, die durch das Team von Rackspace zur Verfügung gestellt wurde, war eine wertvolle Ressource, um die Änderungen zu kommunizieren und die notwendigen Genehmigungen zu erhalten", so Radni Davoodi, amtierender Chief Operating Officer und Mitbegründer von Sharestates. ?Das Team von Rackspace hat alles so brillant abgebildet, wie eine Roadmap oder ein Spickzettel, so dass es einfach war, jede Änderung schnell zu genehmigen." Seit der Migration hat Sharestates mehrere Verbesserungen erzielt: * Schneller reagierende Benutzeroberfläche für Investoren. * Verbesserte interne Berichterstattungsmöglichkeiten für Mitarbeiter. * Schnellere Bearbeitung durch Kreditnehmer. * Verbesserte Leistung der Webanwendungsmodule für alle Benutzer. * Verbesserte Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Banküberweisungen. ?Wir empfahlen eine einphasige Migration, so dass die Umstellung an einem Wochenende ohne Ausfallzeiten abgeschlossen werden konnte. Mit dem Landing Zone Accelerator auf AWS (LZA) hat das Team von Rackspace in weniger als zwei Wochen eine sichere und konforme Landing Zone bereitgestellt und damit eine solide Grundlage für die AWS-Umgebung von Sharestates geschaffen", fügt D K Sinha hinzu. ?Das Migrationsteam nutzte verschiedene Tools und Services, darunter AWS Application Migration Service und proprietäre Skripte, um die 3 TB Daten von Sharestates auf 11 Servern effizient zu migrieren und einen reibungslosen und sicheren Übergang zu gewährleisten." Klicken Sie hier (https://www.rackspace.com/case-studies/sharestates), um die Fallstudie von Sharestates zu lesen, in der Sie weitere Einzelheiten über die von Rackspace Technology durchgeführte Infrastrukturmigration erfahren. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de) ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multicloud- , und KI-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) °