IRW-News: Lancaster Resources Inc.: Lancaster Resources beruft Paola Rojas in das Advisory Board und stärkt damit sein globales Know-how im Bereich Metalle und Energie

IRW-PRESS: Lancaster Resources Inc.: Lancaster Resources beruft Paola Rojas in das Advisory Board und stärkt damit sein globales Know-how im Bereich Metalle und Energie

Paola Rojas hat M&A- und Kapitalbeschaffungsaktivitäten im Wert von mehr als 80 Mio. USD betreut

Vancouver, British Columbia - 4. Juni 2024 / IRW-Press / Lancaster Resources Inc. (CSE:LCR) (OTCQB: LANRF) (FWB:6UF0) (Lancaster), ein Explorationsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich, die Berufung von Paola Rojas zum Mitglied seines Advisory Boards bekannt zu geben. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Metalle, Energie und Technologieinvestitionen wird Paola Rojas strategische Einsichten und Führung liefern, um das Wachstum und die Entwicklung von Lancaster zu fördern.

Paola Rojas ist eine anerkannte Unternehmensberaterin, Investorin und Direktorin mit einer beachtlichen Erfolgsbilanz auf den australischen und amerikanischen Märkten. Als Principal bei Synergy Resource Capital hat sie zahlreiche erfolgreiche Initiativen geleitet und Fusionen, Übernahmen und Kapitalbeschaffungsmaßnahmen im Wert von mehr als 80 Millionen USD mit Schwerpunkt auf Lithium, Kupfer und Edelmetallen betreut. Ihr Fachwissen in den Bereichen grenzüberschreitende Transaktionen, Finanzanalyse und Investor Relations wird für Lancaster im Zuge des weiteren Ausbaus des Projektportfolios von großem Nutzen sein.

Synergy Resource Capital wurde 2014 mit Sitz in Sydney (Australien) gegründet und ist weltweit tätig. Die Firma konzentriert sich auf Rohstoff- und Technologieunternehmen im Frühstadium und kombiniert Kapital, Ideen und Partnerschaften, um Werte zu erschließen. Synergy Resource Capital profitiert in hohem Maße von Paolas Führungsqualitäten bei der Bewältigung komplexer Marktdynamiken und ihren umfangreichen Kontakten in ganz Amerika sowie in den sozialen Medien.

Wir freuen uns sehr, Paola in unserem Advisory Board begrüßen zu dürfen, so Penny White, ihres Zeichens CEO von Lancaster Resources. Ihr umfassendes Fachwissen und ihre internationale Perspektive passen perfekt zu den strategischen Zielen von Lancaster. Wir sind zuversichtlich, dass ihre Beiträge uns verhelfen werden, unsere Fähigkeit bei der Ermittlung und Erschließung aussichtsreicher Projekte in den Bereichen Lithium und Gold zu verbessern.

Paola äußerte sich zu ihrer Ernennung wie folgt: Ich freue mich darauf, dem Beraterteam von Lancaster Resources beizutreten und die Entwicklung des Unternehmens in diesen dynamischen Sektoren zu unterstützen. Der Fokus des Unternehmens auf nachhaltige und strategische Rohstofferschließung steht im Einklang mit meiner beruflichen Vision, und ich freue mich darauf, die zukünftigen Erfolge des Unternehmens mitzugestalten.

Über Lancaster Resources Inc.

Lancaster Resources (CSE: LCR | OTCQB: LANRF | FRA: 6UF0) beschäftigt sich aktiv mit der Exploration von Lithium und anderen kritischen Mineralien. Das Vorzeige-Lithiumprojekt Alkali Flat in Lordsburg in New Mexico umfasst etwa 5.200 ac, einschließlich 260 Mineralschürfrechte im Kern der Salztonebene Alkali Flats Playa. Das Projekt soll mittels direkter Lithiumextraktionstechnologie, die mit Solarenergie betrieben wird, klimaneutrales Lithium produzieren. Das Portfolio von Lancaster beinhaltet auch das Goldkonzessionsgebiet Piney Lake in Saskatchewan sowie das Lithiumkonzessionsgebiet Trans-Taiga in der Lithiumregion James Bay in Quebec. Das Unternehmen besitzt vollständige Beteiligungen an den Uranprojekten Catley Lake und Centennial East im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Lancaster wird von einem kompetenten Management- und Technikteam geleitet, das gemeinsam an über 40 Mineralentdeckungen beteiligt war und über umfangreiche Erfahrungen bei der Ermittlung von Lithium-Sole-Zielen sowie bei der Exploration und Erschließung von Explorationsprojekten in ganz Kanada, dem amerikanischen Westen, Mexiko und Südamerika verfügt.

Penny White, President und Chief Executive Officer, Lancaster Resources Inc.

penny@lancasterlithium.com

Tel: 604 923 6100

www.lancaster-resources.com

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung von Lancaster. Die Verwendung der Worte könnte, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und beruhen auf Lancasters gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können davon erheblich abweichen. Insbesondere die Fähigkeit von Lancaster, seine Explorationspläne umzusetzen, Kapital zu beschaffen, wichtige Mitarbeiter zu halten, hochwertige mineralienreiche Konzessionsgebiete zu identifizieren, zu erwerben, zu erkunden und zu entwickeln sowie nachhaltige Energiequellen und innovative Technologien für eine klimaschonende Ressourcenproduktion zu integrieren, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Lancaster lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75796

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75796&tr=1

