Trading-Chance Goldman Sachs: Eine größere Korrektur wird wahrscheinlicher

Den Banken geht es derzeit mehrheitlich hervorragend. Auch der US-Investmentbankriese Goldman Sachs vermochte in den vergangenen Quartalen mit starken Gewinnen zu beeindrucken. Aber jetzt geht die Konjunktur langsam doch in die Knie … und damit träfen die Schattenseiten hoher Zinsen auf eine mittlerweile ungewöhnlich hoch bewertete Aktie: Eine Trading-Chance Short.

Goldman Sachs hat die Gewinnerwartungen der Analysten in den vergangenen drei Quartalen geschlagen, im ersten Quartal 2024 sogar sehr deutlich. Aber die Aktie ist zuletzt trotzdem schneller gestiegen als der Gewinn, dadurch sehen wir hier ein Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der Gewinne der letzten vier Quartale von 17,7 … deutlich über der normalen Spanne der vergangenen Jahre, die man im Bereich 10 bis 15 verorten kann. Und nicht nur das macht die Luft für die Bullen dünner:

Jetzt könnten sich die Schattenseiten einer Hochzinsphase auswirken

In Europa hängt das Wachstum ohnehin seit langem in den Seilen. Und es sieht derzeit nicht danach aus, als ließe sich das kurzfristig ändern. Aber in den USA schien die Konjunktur den immens angehobenen Zinsen zu trotzen … bis zuletzt. Denn mittlerweile rutschen immer mehr US-Konjunkturdaten deutlich ab. Und schon das Wachstum im ersten Quartal lag deutlich unter den Vorquartalen. Das dürfte die bis dahin noch starke Kreditnachfrage dämpfen und das Kredit-Ausfallrisiko erheblich steigern. So wird ein Rückgang der Margen und Gewinne bei den Banken sukzessiv wahrscheinlicher. Und das sehen auch die Analysten so:

Von den 27 im Mai neu vergebenen oder bestätigten Kurszielen hatten nur noch zehn für die Goldman Sachs-Aktie eine „Kaufen“-Einstufung, der Rest lag mehrheitlich bei „Halten“. Zugleich ist das durchschnittliche Kursziel der Aktie - trotz des sukzessiven Anhebens bei neuen Rekordständen - mit 454 US-Dollar jetzt genau erreicht, war im Vorfeld sogar schon knapp überboten worden.

Den Bullen geht offenbar langsam die Luft aus

Und diese Gemengelage trifft auf eine Aktie, die sich zuletzt dem oberen Ende des steilen, im vergangenen Herbst etablierten Aufwärtstrendkanals angenähert hatte und mittlerweile offenbar bei einem bereits generierten Abwärts-Signal des Trendfolgeindikators MACD Mühe hat, wieder in Fahrt zu kommen.

Zwar sollte man sicherheitshalber einen zunächst weiten Stop Loss ansetzen, der aus unserer Sicht mit 507 US-Dollar auch eine letzte Bullen-Attacke an die „magische Marke“ von 500 US-Dollar aushalten würde. Aber dass die Goldman Sachs-Aktie diese zweite Luft wirklich noch sieht, ist keineswegs zwingend. Eine interessante Ausgangslage für risikofreudige Trader!

Ein Short-Trade setzt auf eine bald einsetzende, größere Korrektur

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis & K.O.-Level von 607,481 US-Dollar, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 2,9. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 507 US-Dollar ansiedeln. Beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von um die 1,0860 entspricht das einem Stop Loss von ca. 0,91 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Goldman Sachs lautet HS6R11.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 471,48 US-Dollar

Unterstützungen: 419,20 US-Dollar, 387,12 US-Dollar, 371,78 US-Dollar, 361,62 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Goldman Sachs

Basiswert Goldman Sachs WKN HS6R11 ISIN DE000HS6R110 Basispreis 607,481 US-Dollar K.O.-Schwelle 607,481 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 0,91 Euro

