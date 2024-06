US-Wirtschaft enttäuscht derzeit

Die US-Industrie schwächelt

US-Konjunkturdaten enttäuschen derzeit des Öfteren

Highlight der laufenden Woche: EZB-Entscheid

Die neue Woche startete gestern mit einem Hingucker. Entgegen der weitverbreiteten Erwartung am Finanzmarkt wurde für das Verarbeitende Gewerbe der Vereinigten Staaten per Mai eine Stimmungseintrübung gemeldet. Der zugehörige ISM-Index sank um einen halben Punkt auf 48,7 Punkte: der zweite Rückgang in Folge. Die 50-Punkte-Schwelle, ab der Expansion angezeigt wird, geriet weiter aus dem Blick. Eigentlich hätte die gestrige Meldung dem Finanzmarkt Auftrieb geben können, speziell dem Aktienmarkt. In den zurückliegenden Wochen hatte des Öfteren gegolten: „Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten.“ Denn: Schlechte Nachrichten von der Realwirtschaft lassen die Wahrscheinlichkeit steigen, dass Fed, EZB & Co. schneller und massiver die geldpolitischen Zügel lockern. Gestern kam es anders: Der Aktienmarkt wirkte im Nachgang zur ISM-Veröffentlichung verschnupft. Der S&P 500 rutschte ins Minus. Der DAX büßte als Reaktion rund 100 Punkte ein, bevor neue Käufe einsetzten.Heute werden die Akteurinnen und Akteure am Finanzmarkt neuerlich Gelegenheit haben, ihre Erwartungen zur Geldpolitik der weltführenden Notenbanken zu justieren. Die Vereinigten Staaten melden für April die Auftragseingänge der Industrie und speziell jene für langlebige Wirtschaftsgüter, weitere Negativnachrichten nicht ausgeschlossen. In den zurückliegenden Wochen enttäuschten die US-Konjunkturdaten mehr als nur einmal. Seit gut einem Monat notiert der zugehörige „Surprise Index“ unter null. Wie könnte dies wieder ins Lot kommen? Die US-Konjunkturdaten könnten demnächst wieder aufwärts drehen. Alternativ kann aber auch die Zunft der Expertinnen und Experten ihre Erwartungen an die US-Wirtschaft nach unten anpassen, an eine neue Realität mit weniger Momentum.Das Highlight dieser Woche wird zweifelsohne am Donnerstag stattfinden: die nächste geldpolitische Entscheidung des EZB-Rats. Alles andere als eine erste Leitzinssenkung nach zehn Anhebungen wäre eine faustdicke Überraschung. Die Finanzmärkte gucken bei alledem über diese Woche hinaus: Kommt die zweite Ermäßigung tatsächlich in einem Vierteljahr, und wird im September dann auch die Fed in den Absenkungsmodus schalten? Viel wird von den weiteren Konjunkturdaten abhängen. Es bleibt spannend.