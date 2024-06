Dax zur Eröffnung höher erwartet - US-Daten im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Tag vor der allgemein erwarteten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge am Mittwoch mit Gewinnen starten.

Am Dienstag hatte er rund ein Prozent im Minus bei 18.405,64 Punkten geschlossen.

Wie bereits in den vergangenen Tagen richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit am Mittwoch vor allem auf die US-Konjunkturdaten, von denen sie sich Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Notenbank Fed versprechen. Im Tagesverlauf stehen die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP auf dem Terminplan, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag liefern. Experten erwarten für Mai die Schaffung von 175.000 Jobs in der Privatwirtschaft.

Außerdem warten sie gespannt auf das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager in der US-Dienstleistungsbranche, nachdem der am Montag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die Industrie einen wirtschaftlichen Abschwung signalisiert hatte.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 18.405,64

Dax-Future 18.549,00

EuroStoxx50 4.953,37

EuroStoxx50-Future 4.963,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 38.711,29 +0,4%

Nasdaq 16.857,05 +0,2%

S&P 500 5.291,34 +0,2%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 38.398,03 -1,1%

Shanghai 3.079,92 -0,4%

Hang Seng 18.506,30 +0,3%

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)