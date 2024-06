EQS-News: MHP Hotel AG setzt Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2023 erfolgreich fort – Steigerungen bei Umsatz und EBITDA für 2024 erwartet

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Konzernumsatz steigt im Geschäftsjahr 2023 um 30 % auf 136,3 Mio.

EBITDA erreicht 1.128 Tsd. Euro, eine Steigerung von 71 % im Vergleich zum Vorjahr (2022: 659 Tsd. Euro)

Belegungsquote des Hotel Portfolios steigt auf 71,9 %

Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) steigt deutlich auf 147 Euro (2022: 117,6 Euro)

Anhaltend hohe Nachfrage und Eröffnung des Koenigshof Munich sorgen für optimistischen Ausblick für 2024.

München, 05. Juni 2024 – Die MHP Hotel AG, im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert (ISIN: DE000A3E5C24), hat heute ihren testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Die unabhängige Hotel-Investment- und Management-Plattform verzeichnete im vergangenen Jahr eine deutliche Steigerung bei Umsatz und EBITDA und konnte den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen.

Im Geschäftsjahr 2023 stieg der Konzernumsatz um 30 % auf 136,3 Mio. Euro (2022: 104,8 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 1.128 Tsd. Euro 71 % über dem Vorjahreswert (2022: 659 Tsd. Euro). Die Belegungsquote des Hotelportfolios stieg um 14 Prozentpunkte auf 71,9 % (2022: 57,5 %), der durchschnittliche Zimmerpreis (ADR) lag mit 204,5 Euro auf dem Vorjahresniveau (2022: 204,5 Euro) und der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) bei 147,0 Euro (2022: 117,6 Euro).

Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO): „Es freut uns, dass wir das EBITDA 2023 im Vergleich zum Vorjahr stark steigern konnten. Insbesondere da sich die von der MHP Hotel AG während der COVID-19-Pandemie übernommenen Hotels weiterhin in der Anlaufphase befinden“.

Umsatz stark gestiegen, Ergebnis durch Wachstumsinvestitionen beeinflusst

Die Umsatzerlöse des Konzerns setzten sich mit 103,4 Mio. Euro aus dem Übernachtungsgeschäft, 27,5 Mio. Euro aus der Gastronomie sowie aus sonstigen Erlösen in Höhe von 5,4 Mio. Euro zusammen. Der Materialaufwand lag bei 70,9 Mio. Euro und der Personalaufwand bei 40,0 Mio. Euro. Die sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen beliefen sich auf 7,0 Mio. Euro bzw. 31,3 Mio. Euro.

Das Konzern EBITDA konnte trotz nicht operativer Aufwendungen in Höhe von 2,9 Mio. Euro, primär für die Repositionierungen des ehemaligen Jumeirah Frankfurt als JW Marriott Hotel Frankfurt, des vormaligen Park Hyatt Hamburg als zukünftiges Conrad Hamburg und des Koenigshof Munich als Teil der Marriott Luxury Collection, auf 1.128 Tsd. Euro gesteigert werden. Das bereinigte operative EBITDA belief sich auf 4,0 Mio. Euro.

Der Jahresfehlbetrag auf Konzernebene konnte im Vergleich zum Vorjahr auf 6,5 Mio. Euro verringert werden (2022: 7,3 Mio. Euro), resultiert aber weiterhin aus den Abschreibungen auf im Zuge des Börsengangs 2021 notwendig gewordene Aktivierungen der übernommenen Pachtverträge und eines Firmenwertes, dessen Restwert über die nächsten 8 Jahre abgeschrieben wird.

Die Bilanzsumme des Konzerns belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 112,0 Mio. Euro. Das Eigenkapital lag bei 48,0 Mio. Euro und entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,8 %.

Zum 31. Dezember 2023 hat die Liquidität der MHP Gruppe um 1,5 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro abgenommen. Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich auf 0,9 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2023 konnten wesentliche nicht operative Verbindlichkeiten, die aus der Pandemiezeit und dem Börsengang resultierten, in Höhe von 6,9 Mio. Euro getilgt werden.

Anhaltend hohe Nachfrage und bevorstehende Großereignisse sorgen für optimistischen Ausblick für 2024

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird weiterhin eine stabile nationale und internationale Nachfrage erwartet. Insbesondere die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli, bei der Spiele in allen deutschen Hotelstandorten der MHP Hotel AG ausgetragen werden, sowie die für Mitte Juni 2024 geplante Eröffnung des Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich in Kombination mit dem Mega-Konzert-Sommer in der bayerischen Landeshauptstadt versprechen eine zusätzliche Übernachtungsnachfrage durch nationale und internationale Gäste. Insgesamt rechnet die MHP Hotel AG mit einer Steigerung des Konzernumsatzes auf rund 160 Mio. Euro und mit einer Steigerung des bereinigten operativen Konzern EBITDA auf rund 6.0 Mio. Euro.

Ralf Selke, Finanzvorstand (CFO):„Wir haben über die letzten Jahre gezeigt, dass unser Geschäftsmodell Krisen resistent ist. Nach Pandemie und Inflationsschock erwarten wir unser operatives EBITDA in den kommenden Jahren wieder im normalen Bereich.“

Der testierte Jahresabschluss der MHP Hotel AG für das Jahr 2023 steht unterhttps://www.mhphotels.com/berichte/ als Download zur Verfügung.

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die MHP Hotel AG heute, am 05. Juni 2024, um 11:00 Uhr einen Call abhalten. Eine Anmeldung kann über den folgenden Link vorgenommen werden:

https://research-hub.de/events/registration/2024-06-05-11-00/CDZ0-GR



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie zum Beispiel Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt und das Basel Marriott Hotel zum Portfolio. Der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich wird im Sommer 2024 eröffnet, das Conrad Hamburg im Jahr 2025. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

https://www.mhphotels.com/



Kontakt Investor Relations:

junicorn Consulting

Julia Stoetzel

julia@junicornconsulting.com

