SAP schluckt Softwarefirma WalkMe für 1,5 Milliarden

Frankfurt (Reuters) - Zum Ausbau des Kundendienstes übernimmt SAP die Softwarefirma WalkMe.

Der Walldorfer Softwarekonzern bietet den Aktionären des israelischen Spezialisten für die Verwaltung digitaler Ressourcen 14 Dollar je Aktie oder insgesamt etwa 1,5 Milliarden Dollar. Mit dem Zukauf könnten die Kunden neue Programme und Funktionen schneller in ihren Unternehmen einsetzen, sagte SAP-Chef Christian Klein bei der Veröffentlichung des Übernahmeangebots am Mittwoch. Die in den USA notierten Aktien der israelischen Firma WalkMe stiegen vorbörslich um 43 Prozent auf 13,70 Dollar.