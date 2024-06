Rational und Douglas gefragt nach Index-Aufnahme

Rückkehr in MDax, Aufnahme in SDax

(dpa-AFX) - Erwartungsgemäße Indexveränderungen in der Dax-Familie haben die Anleger am Donnerstag kaum gereizt. Auffällig waren allenfalls Rational, die angesichts ihrer baldigen MDax-Rückkehr mit 830 Euro in den Bereich ihrer Vierwochenhochs vorstießen. Damit bauten sie ihre dreitägige Erholungsrally von der 100-Tage-Linie auf über acht Prozent aus.

Douglas blieben mit gut einem Prozent Tagesplus in ihrer jüngsten Spanne. Die im März an die Börse zurückgekehrte Parfümeriekette holt sich auch ihren vor Jahren eingebüßten Platz in der Dax-Familie zurück, und wird ab dem 24. Juni im Nebenwerteindex SDax gelistet.

Tui kamen nach der jüngsten Rally noch über das Vortageshoch hinaus. Sie profitierten zuletzt nicht nur von der Aussicht auf die nun sichere MDax-Aufnahme, sondern auch der Pleite des Konkurrenten FTI./ag/jha/