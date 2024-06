Trading-Chance Nordex: Jetzt kommt Korrekturpotenzial zum Tragen

Werbung

Für Windkraftanlagenhersteller wie Nordex könnte das Ergebnis der Europawahl unerfreulich werden, denn die Parteien, die in den meisten europäischen Ländern als Wahlsieger hervorgingen, sind nicht durchweg Freunde eines rasanten Ausbaus der Windenergie. Die großen Erwartungen an Umsatz- und Gewinnsteigerungen, die zuletzt in die Aktie eingepreist wurden, könnten also wieder ausgepreist werden … der erste Schritt dazu läuft bereits.

Nordex operiert zwar weltweit und baut auf allen Kontinenten Windkraftanlagen, aber Europa bleibt der insgesamt wichtigste Markt. Schrumpft er, weil das Tempo des Wandels zu mehr erneuerbaren Energien zurückgefahren wird, heißt das weniger Umsatzpotenzial und, da die Konkurrenz dann ebenso um Stücke eines kleiner werdenden Kuchens ringt, Druck auf die gerade erst wieder in Erholung befindlichen Gewinnmargen.

Schnell anziehende Unternehmensgewinne werden jetzt fraglicher

Zwar wäre die Dimension eines verkleinerten Wachstumspotenzials ebenso offen wie die Frage, ob es überhaupt so kommen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich Nordex erneut mit Steinen auf seinem Weg konfrontiert sieht, ist mit diesem Wahlausgang gestiegen … und Anleger handeln immer eine wahrscheinliche Zukunft und nicht mehr das, was war und jeder längst weiß.

So gesehen wäre es nicht unbedingt überraschend, wenn diese erste, negative Reaktion auf die Europawahl noch deutlich ausgebaut wird, zumal die Nordex-Aktie nur dann auf dem aktuellen Kursniveau nicht überbewertet wäre, wenn die Hoffnung auf bis Ende 2025 sehr deutlich steigende Unternehmensgewinne, die dann in den kommenden Jahren in moderatem Tempo weiter zulegen, erhalten bliebe. Und dieser Teppich wird den Anlegern gerade unter den Füßen weggezogen.

Ein Test der 200-Tage-Linie wäre jetzt ein denkbares Szenario

Da die Aktie zuletzt eine immense Rallye hingelegt und dadurch ein „Best Case-Szenario“ eingepreist hatte, wäre sie auch ohne diesen potenziellen Dämpfer des Wachstumspotenzials in Form einer Verschiebung der politischen Landschaft für eine Korrektur reif. Wir sehen das im Chart:

Quelle: marketmaker pp4

Der Kurs hatte im Mai die seit 2021 geltende Abwärtstrendlinie überboten, dann als Reaktion auf die gut ausgefallenen Ergebnisse des ersten Quartals einen Peak ausgebildet und fällt seither zurück. Aktuell ist die Nordex-Aktie dabei, nach dem Rückfall unter das markante Zwischenhoch vom Juli 2023 wieder in diesen Abwärtstrend zurück zu rutschen. Bleibt es dabei, wäre die Kreuzunterstützung aus dem Hoch vom vergangenen November bei 11,38 Euro und der 200-Tage-Linie bei aktuell 11,23 Euro ein realistisches Ziel für die laufende Korrektur.

Short-Trade mit Stop Loss knapp über dem letzten Zwischenhoch

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 16,872 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,65. Den Stop Loss würden wir bei 15,10 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,75 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Nordex lautet HG7GRX.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 13,39 Euro, 13,68 Euro, 14,46 Euro, 15,77 Euro

Unterstützungen: 11,38 Euro, 11,23 Euro, 9,45 Euro, 9,33 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Nordex

Basiswert Nordex WKN HG7GRX ISIN DE000HG7GRX2 Basispreis 16,872 Euro K.O.-Schwelle 16,872 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,65 Stop Loss Zertifikat 1,75 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.