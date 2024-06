ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Shopify mit 'Overweight' - Ziel 74 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von Shopify beim Kursziel von 74 US-Dollar mit "Overweight" aufgenommen. "Ein Onlinekauf, den man nicht verpassen möchte", titelte der neue Analyst Reginald Smith in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Die führende E-Commerce-Plattform nutzten mehr als 2 Millionen Händler in über 175 Ländern. Produktangebot, Nutzbarkeit und Größenvorteil seien die Faktoren für ein anhaltend überdurchschnittliches Wachstum./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2024 / 19:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2024 / 00:15 / BST