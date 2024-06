Die weiterhin präsente Verunsicherung nach der Europawahl und vor der US-Zinssitzung hat am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag ihre Spuren hinterlassen. Der Dax verlor am heutigen Tag um 0,7 Prozent auf 18.372 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen Werten verlor circa ein Prozent auf 26.465 Zähler.

Für die morgige US-Zinsentscheidung wird mit keiner Leitzinsveränderung durch die Fed gerechnet. Die dazu gehörige Stellungnahme und die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell wird Hinweise auf die weitere Zinspolitik liefern. Zudem werden am Mittwoch Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise erwartet. Diese könnten ebenfalls Aufschluss über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung in den USA seit der großen Inflationswelle geben.

Covestro mit Tageshoch von knapp 8 Prozent

Unter den Einzelwerten stiegen die Papiere von Covestro auf den höchsten Stand seit rund zwei Monaten und waren mit einem Kurssprung von rund acht Prozent bester Dax-Wert. Grund dafür sind laut Insidern Fortschritte bei den Übernahmegesprächen zwischen dem Dax-Konzern und dem staatlichen Ölkonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Adnoc.

Covestro könnte Adnoc schon bald eine tiefgehende Prüfung der Bücher im Rahmen einer sogenannten Due Diligence gewähren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen.

Politische Lage setzt Commerzbank unter Druck

Aktien aus dem Bankensektor haben am Dienstag erneut unter der anhaltenden politischen Unsicherheit nach der Europawahl gelitten. Größter Verlierer im Dax war dabei die Commerzbank mit minus 3,3 Prozent. (mit Material von dpa-AFX)