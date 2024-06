EQS-News: SNP wird neuer Partner für die SAP-Transformation der BMW Group

EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Vertrag

SNP wird neuer Partner für die SAP-Transformation der BMW Group



Corporate News

SNP wird neuer Partner für die SAP-Transformation der BMW Group

Der Premium-Automobilhersteller plant, bis 2030 über 30 Quellsysteme in 50+ Projekten nach SAP S/4HANA zu migrieren

SNP Migration-Factory garantiert Effizienz, Berechenbarkeit und Qualität

Ausbau der langjährigen, erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit



Heidelberg, 11. Juni 2024 – SNP SE, führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, wird eines der weltweit größten SAP-Datenmigrationsprogramme umsetzen. Der Premium-Automobilhersteller BMW Group plant die Transformation seiner gesamten SAP-Landschaft nach S/4HANA bis 2030 und hat dafür SNP als einen weiteren Partner gewählt.

Für das Vorhaben baut das Heidelberger Unternehmen eine eigene Data-Migration-Factory für BMW Group auf. Zusammen mit der Softwareplattform CrystalBridge bildet ein Kernteam aus SNP-Spezialisten das Herzstück einer skalierbaren Infrastruktur. Weitere Experten können flexibel eingebunden werden und garantieren eine bedarfsgerechte Umsetzung einer Vielzahl parallellaufender Projekte. Die Factory, die von BMW Group und SNP in Kooperation geleitet wird, setzt neue Maßstäbe für Effizienz und Synergien: Auf Basis des standardisierten Migrationsansatzes und vordefinierter Servicepakete werden innerhalb von sechs Jahren mehr als 130 individuelle Go-lives realisiert.

Die SAP-Daten-Migrationen in S/4HANA-Zielsysteme erfolgen nach einem industrialisierten Ansatz, der unter anderem RISE with SAP vollumfänglich unterstützt. Basierend auf den Erfahrungen der Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und laufender SAP S/4HANA-Projekte bei der BMW Group konnte ein transparentes Gesamtpaket vereinbart werden, das maximale Planbarkeit und Flexibilität gewährleistet.

Jens Amail, CEO von SNP: „Wir sind sehr dankbar für das fortgesetzte Vertrauen der BMW Group und freuen uns, die bewährte Partnerschaft auf eine neue Ebene zu bringen. Der Factory-Ansatz basierend auf unserer Softwareplattform ermöglicht ein sehr hohes Maß an Effizienz, Berechenbarkeit und Agilität für unsere Kunden. Der Erfolg des Transformationsprogramms der BMW Group ist für das gesamte SNP-Team, und für mich persönlich, von höchster Bedeutung.“

Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten. Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge und dem BLUEFIELD-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu restrukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren.

Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der

DAX 40 und 103 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit über 1.400 Mitarbeitende an 35 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 203,4 Mio. EUR.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com



Pressekontakt SNP

Paola Krauss

Mobil: +49 172 72 95 928

E-Mail: paola.krauss@snpgroup.com

