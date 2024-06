Reaktion auf Apple überwiegend positiv | GM und Eli Lilly sehen Auftrieb.

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Im Vorfeld der zur Wochenmitte anstehenden Verbraucherpreise und Tagung der FED sehen wir an der Wall Street leichte Gewinnmitnahmen. Der S&P 500 konnte gestern den 26. Rekord des Jahres feiern. Die Keynote-Rede der Apple-Entwicklerkonferenz verlief im Rahmen der Erwartungen, mit keinen wirklich großen Überraschungen. Seit der Jahrtausendwende ging es bei großen Tech-Werten nach Vollzug eines Aktiensplits zunächst meist bergab. Es stellt sich die Frage, ob NVIDIA das gleiche Schicksal sehen wird. Bis auf die heute Abend anstehenden Ergebnisse von Oracle ist die Nachrichtenlage ruhig.



00:00 Intro

00:24 Überblick (u.a. GM, Eli Lilly)

01:33 Ausblick (Oracle, Qorvo, NetApp u.a.)

03:25 Reaktion auf Apple Konferenz

07:33 Was macht man aus den Meldungen?

09:41 Nvidia

11:58 ON Semiconductor | Eli Lilly | Shopify

13:20 FED Tagung | Zinssenkungen

14:24 Makrobild | Geldpolitik

15:45 Geschäftsmodell Deutschland | Bank of Japan

17:03 E-Auto-Werte | Musk zu Apple | Tesla

19:11 AT&T | Boeing



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke