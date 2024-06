EQS-Adhoc: Wolford AG: Silvia Azzali scheidet aus dem Vorstand aus – Regis Rimbert übernimmt die Rolle als Vorstandsvorsitzender und als CEO

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Personalie

Wolford AG: Silvia Azzali scheidet aus dem Vorstand aus – Regis Rimbert übernimmt die Rolle als Vorstandsvorsitzender und als CEO



13. Juni, 2024

Die Vorstandsvorsitzende Silvia Azzali und der Aufsichtsrat der Wolford AG haben sich auf eine einvernehmliche Auflösung des Vorstandsmandats zum 14. Juni 2024 geeinigt.

Der Aufsichtsrat dankt Frau Azzali für ihr Engagement für das Unternehmen. Frau Azzali war seit November 2019 Mitglied des Vorstands, zunächst als Chief Commercial Officer und dann als Chief Executive Officer. Während ihrer Amtszeit hat sie erfolgreich eine neue Marken- und Produktstrategie für Wolford entwickelt und umgesetzt, den Umsatz kontinuierlich gesteigert, den EBITDA-Verlust von 2022 umgekehrt und das erste positive unbereinigte EBITDA seit 2016 erzielt.

Der Aufsichtsrat hat beschlossen, Regis Rimbert, seit kurzem als Chief Transformation Officer im Vorstand der Wolford AG, für die Dauer von drei Jahren zum CEO zu ernennen, um Frau Azzali zu ersetzen. Herr Rimbert bringt umfangreiche Erfahrungen in der Modebranche mit: Neben seiner fundierten Erfahrung im Einzelhandel bei namhaften Modeunternehmen wie Prada und Christian Dior kennt er auch Wolford und die Lanvin Group sehr gut. In beiden Unternehmen war er in leitender Position tätig und unterstützte Wolford mit seinem eigenen, 2018 gegründeten Unternehmen Uptify im Bereich Retail Management für Nordeuropa.

