EQS-News: Formycon informiert über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

13. Juni 2024

Formycon informiert über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

Vorstand berichtet ausführlich über Geschäftsjahr 2023 und aktuelle Unternehmensentwicklung

Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu und entlasten Vorstand sowie Aufsichtsrat mit jeweils großer Mehrheit

Aufsichtsrat wird internationaler ausgerichtet und auf insgesamt fünf Mitglieder erweitert; Colin Bond, Dr. Bodo Coldewey und Nicholas Haggar als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt

Aufsichtsrat wählt Wolfgang Essler zum neuen Vorsitzenden

Planegg-Martinsried –DieFormycon AG (FWB: FYB, „Formycon“) hat am 12. Juni 2024 ihre ordentliche Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung in München abgehalten. In seiner Präsentation informierte der Vorstand die Aktionärinnen und Aktionäre ausführlich über die Unternehmensentwicklung und beantwortete in der Generaldebatte sämtliche Fragen. Dr. Olaf Stiller, langjähriger Vorsitzender des Aufsichtsrats, führte letztmalig als Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung und wurde mit großem Dank für die lange und erfolgreiche Zusammenarbeit verabschiedet.

Die vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre folgten den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat und stimmten mit jeweils großen Mehrheiten allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu. Sowohl den Mitgliedern des Vorstands als auch des Aufsichtsrats wurde bei der Entlastung mit Mehrheiten von jeweils über 96 Prozent das Vertrauen ausgesprochen.

Um zukünftig eine noch internationalere Ausrichtung und erweiterte Industrie- bzw. Finanz-Expertise im Aufsichtsrat zu repräsentieren, wurden neue und unabhängige Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt sowie die Vergrößerung des Gremiums von vier auf fünf Mitglieder beschlossen. Dr. Bodo Coldewey, Geschäftsführer der WEGA Invest GmbH, dem Family Office der Familie Wendeln, und Nicholas Haggar, aktuell CEO der healthqube Ltd. und langjährige Führungskraft bei namhaften pharmazeutischen Unternehmen, wurden mit großer Mehrheit als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt. Dr. Olaf Stiller und sein Stellvertreter Peter Wendeln hatten zuvor ihre Aufsichtsratsmandate mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung niedergelegt. Colin Bond, derzeit noch CFO der Sandoz Group AG, wurde ebenfalls mit großer Mehrheit mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 in den vergrößerten Aufsichtsrat gewählt. Direkt im Anschluss an die Hauptversammlung hat sich der Aufsichtsrat konstituiert und Wolfgang Essler zum neuen Vorsitzenden sowie Nicholas Haggar zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Wolfgang Essler, Generalbevollmächtigter der Hauptaktionärin ATHOS KG und neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Formycon AG, kommentierte: „Die Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und das damit verbundene Vertrauen in meine Person ehren mich sehr. Ich möchte zunächst Bodo Coldewey, Colin Bond und Nick Haggar als neue Mitglieder im Aufsichtsrat der Formycon herzlich begrüßen und freue mich auf eine weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit mit meinen Kollegen im Aufsichtsrat und dem Formycon-Vorstand. Der globale Markt für Biosimilars wird in den kommenden Jahren stark wachsen und Formycon ist hervorragend positioniert, um diese Entwicklung entscheidend mitzugestalten. Ein besonderer Dank geht im Namen der gesamten Organisation an Dr. Olaf Stiller und Peter Wendeln, die in ihrer langjährigen Tätigkeit als Aufsichtsräte und in leitenden Rollen mit viel Engagement und großem Geschick die sehr erfolgreiche Entwicklung von Formycon maßgeblich geprägt haben.“

Es wurden Stimmabgaben für 62,16 Prozent des Grundkapital getätigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung 2024 finden Sie unter Hauptversammlung – Formycon.

Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab hat Formycon bereits ein Biosimilar in Europa und den USA auf dem Markt. Fünf weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen. Die Formycon AG hat ihren Sitz in München und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren – darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:

Sabrina Müller

Director Investor Relations & Corporate Communications

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland



Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149

Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: sabrina.mueller@formycon.com

Disclaimer:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren können zu erheblichen Abweichungen zwischen den hier getroffenen Einschätzungen und den tatsächlichen künftigen Ergebnissen führen. Dies kann die zukünftige finanzielle Situation und generelle Entwicklung des Unternehmens wie auch die Entwicklung von Produkten betreffen. Solche bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem die Forschung und Entwicklung, den Zulassungsprozess, die Vorgehensweise von regulatorischen und anderen Behörden, klinische Studienergebnisse, Änderungen in Gesetzen und Vorschriften, die Produktqualität, Patientensicherheit, Patentstreitigkeiten sowie vertragliche Risiken und Abhängigkeiten von Dritten. Bezüglich der Pipeline-Projekte werden von der Formycon AG keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder andere Garantien übernommen, dass diese die notwendigen regulatorischen und zulassungsrelevanten Zustimmungen erhalten oder wirtschaftlich verwertbar und/oder erfolgreich sein werden. Die Formycon AG übernimmt keine Verpflichtung, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Formycon-Aktien dar. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen mit dieser Veröffentlichung nicht, Formycon-Aktien öffentlich anzubieten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung in den USA, Kanada, Australien, Japan oder anderen Ländern vorgesehen, wo die Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Aktien untersagt ist. Diese Veröffentlichung ist ausdrücklich keine Aufforderung zum Kauf von Aktien in den USA.

