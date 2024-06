Dax dürfte fester in den Handel starten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen starten.

Am Donnerstag hatte er zwei Prozent schwächer bei 18.265,68 Punkten geschlossen. Die Nachwirkungen der jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell machten den Börsen zu schaffen. Er signalisierte, dass die Fed wohl nur noch eine Zinssenkung in diesem Jahr ins Auge fasst. Die Wall Street schloss uneinheitlich.

In Asien rückte zum Wochenschluss der Zinsentscheid der japanischen Notenbank in den Fokus. Die Bank of Japan ließ die Zinssätze unverändert. Auf ihrer zweitägigen geldpolitischen Sitzung erklärte die Zentralbank, dass sie den Kauf von Staatsanleihen im derzeitigen Tempo fortsetzen werde. Auf einer weiteren geldpolitischen Sitzung im Juli soll ein konkreter Plan zur Verringerung der Käufe in den nächsten ein bis zwei Jahren vorgelegt werden.

Auf der Konjunkturseite stehen die Daten zum Außenhandel in der Euro-Zone und den USA im April und Mai auf der Agenda.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 18.265,68

Dax-Future 18.319,00

EuroStoxx50 4.935,50

EuroStoxx50-Future 4.933,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 38.647,10 -0,2%

Nasdaq 17.667,56 +0,3%

S&P 500 5.433,74 +0,2%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 38.833,77 +0,3%

Shanghai 3.017,67 -0,4%

Hang Seng 17.991,04 -0,7%

