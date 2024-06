DAX startet mit leichten Gewinnen. SAP und TUI gefragt.

Der DAX® holte im frühen Handel einen Teil der Verluste vom Freitag wieder auf. Allerdings ist die Datenlage heute recht spärlich. Die bevorstehenden Neuwahlen in Frankreich sorgen zudem für Verunsicherung. Einen nachhaltige Trendwende nach oben ist somit noch nicht in Sicht.

Unternehmen im Fokus

Aurubis prallte zunächst von der 200-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab. Evotec tauchte unter das Apriltief und markierte damit in frühen Handel ein neues Jahrestief. SAP plant den Kauf der israelischen WalkMe. Diese Nachricht kam bei den Investoren gut an. Siemens zog im frühen Handel nach positiven Analystenkommentaren an. TUI teilte mit, dass die Kontingente für den Sommer insbesondere in Ägypten, Griechenland, Spanien und der Türkei aufgestockt wurden. Nach der Insolvenz, musste FTI alle Reisen absagen. Die TUI-Aktie legte anfangs deutlich zu.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.296/18.341/18.641/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.654/17.807/17.975 Punkte

Der DAX® konnte sich im frühen Handel vom Freitagstief distanzieren und schob sich zurück über die 18.000 Punktemarke. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren drehten bereits nach oben. Neue Kaufimpulse sind jedoch frühestens oberhalb von 18.296 Punkte mit dem Ziel 18.640/18.880 Punkte zu erwarten. Bis dahin bleibt die Lage weiterhin labil. Anleger sollten weitere Rücksetzer bis 17.975 oder gar 17.654 Punkte auf dem Zettel haben.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 29.02.2024 – 17.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.06.2019 – 17.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 94,21* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 120,92** 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2024; 09:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 11,91 14.410,454647 16.211,761478 5 Open End DAX® HC3TKM 7,80 16.211,206621 17.112,549709 10 Open End DAX® HC01HJ 8,66 16.811,457279 17.411,626304 15 Open End DAX® HD1KCR 5,11 17.291,657805 17.651,324287 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2024; 09:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 10,43 21.604,584834 19.804,922917 -5 Open End DAX® HD48BZ 9,84 19.803,83286 18.902,758465 -10 Open End DAX® HD48C2 6,68 18.903,456873 18.453,554599 -20 Open End DAX® HD5EHY 9,05 18.723,381676 18.363,892748 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.06.2024; 09:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.