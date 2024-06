EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES: Übernahmeangebot der Schuldverschreibungen ISIN: DE000A2AA5H5 / WKN: A2AA5H geht nicht von der Gesellschaft aus

EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Anleihe/Absichtserklärung

Kahl am Main, Deutschland, 17. Juni 2024 – Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG teilt mit, dass das öffentliche Übernahmeangebot für die von der Gesellschaft begebenen Anleihen nicht von SINGULUS TECHNOLOGIES ausgeht.

SINGULUS TECHNOLOGIES plant vielmehr, die Schuldverschreibungen, wie in den Anleihebedingungen festgelegt, am 22. Juli 2026 zu einem Betrag in Höhe von EUR 105,00 je Schuldverschreibung zurückzuzahlen.

Das Angebot der Robus SCSp, SICAV FIAR, Luxemburg, für Anleihen der SINGULUS TECHNOLOGIES ist nicht mit dem Unternehmen abgestimmt.

