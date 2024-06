Martin bespricht heute folgende Wert: Carl-Zeiss Meditec, Deutsche Börse, Adidas, Bayer, Autodesk, Starbucks, Boeing, Carnival Corp., Super Micro Computer und Tesla.

Ein schwacher Wochenstart spricht für weitere Verunsicherung der Anleger nach den starken Verlusten des Dax in der Vorwoche. Am stärksten zieht die Bayer-Aktie heute am Dax. Analysten und Anleger sind hier gleichermaßen skeptisch, die Aktie ist in Richtung Jahrestief unterwegs.

Die Aktien von Super Micro finden sich in der Top 3 der am stärksten geshorteten Technologie-Aktien wieder. Martin beurteilt, was das für die Aktie bedeuten kann. Bei Tesla gibt es Gerüchte, dass erste FSD Tests in China laufen. Auch das könnte für Bewegung in der Aktie sorgen.