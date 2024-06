@InvestScience: Das Portfolio zur ersten Million | Börse Stuttgart | Invest 2024

Direkt zum Video auf YouTube

Zum zweiten Teil auf dem Kanal @InvestScience ► https://youtu.be/DgP3yPxvDqQ



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: In diesem Vortrag auf der Invest 2024 Messe spricht Simon Schöbel über die Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die finanziellen Erfolg fördern. Mit Einblicken aus seiner langjährigen Erfahrung als Finanzexperte und Influencer betont er die Bedeutung von Verhaltenskontrolle, Glaubenssatz-Neudefinition und Geldinvestition. Anhand historischer Beispiele und psychologischer Heuristiken illustriert er, wie man ein erfolgreiches Portfolio für die erste Million aufbaut.



Timestamps:

00:00 ► Einführung

03:32 ► Verhaltenskontrolle und Glaubenssatz-Neudefinition

06:36 ► Historische Beispiele und psychologische Heuristiken

10:12 ► Entscheidungsfehler in Finanzangelegenheiten



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 20. Juni 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.