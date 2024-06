EEII AG / Schlagwort(e): Vertrag/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

EEII AG: Kaufvertrag für 15.41% der Aktien der Grupo Alves Bandeira S.A., Portugal



24.06.2024 / 17:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:Kaufvertrag für 15.41% der Aktien der Grupo Alves Bandeira S.A., Portugal

Zug, 24. Juni 2024

EEII AG hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 15,41% der Aktien der Grupo Alves Bandeira S.A., Portugal, unterzeichnet.

Am 24. Juni 2024 hat die EEII AG einen Vertrag zum Erwerb von 15,41% der Anteile an der (GAB) Grupo Alves Bandeira S.A., Portugal, unterzeichnet. GAB ist ein führendes Unternehmen im Energie- und Automobilsektor in Portugal. Mit 172 Vertriebsstandorten ist GAB einer der führenden Anbieter in Portugal.

Mit der beabsichtigten Transaktion macht die EEII AG einen bedeutenden Schritt zur Neupositionierung des Unternehmens als ein führender Akteur im europäischen Energieinfrastruktursektor. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung von GAB. Die Details der Transaktion werden nach Abschluss der geplanten Kapitalerhöhung und der erfolgreichen Integration von Jubin Frères S.A. bekannt gegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Marc Comina, Pressesprecher der EEII AG, marc@clpr.ch, +41 79 138 3495).

EEII ist an der Schweizer Börse (SIX) kotiert (Bloomberg: EEII SW Equity).

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: EEII AG Alpenstrasse 15 6304 Zug Schweiz Telefon: +41 41 729 42 80 Fax: +41 41 729 42 29 E-Mail: info@eeii.ch Internet: www.eeii.ch ISIN: CH0007162958 Valorennummer: 940179 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1931945

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1931945 24.06.2024 CET/CEST