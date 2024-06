EQS-News: TAG Immobilien AG unter den Preisträgern des diesjährigen Deutschen Awards für Nachhaltigkeitsprojekte; Spitzenranking im ESG-Rating von Sustainalytics erzielt

EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

TAG Immobilien AG unter den Preisträgern des diesjährigen Deutschen Awards für Nachhaltigkeitsprojekte; Spitzenranking im ESG-Rating von Sustainalytics erzielt

Deutsches Institut für Service-Qualität und n-tv zeichnen TAG in der Rubrik „Gemeinnützige Initiative“ für das Projekt „Lebenswerte Nachbarschaften“ aus

TAG unter den TOP 10 von über 16.000 weltweit analysierten Unternehmen bei Sustainalytics

Hamburg, 24. Juni 2024

Vielfältiges soziales und gesellschaftliches Engagement der TAG im Rahmen der Quartiersentwicklung gewürdigt

Ein wesentlicher Aspekt für gutes Wohnen ist die Schaffung lebenswerter Nachbarschaften. Die TAG Immobilien AG trägt im Rahmen ihrer Quartiersentwicklungen wesentlich dazu bei, das soziale Umfeld weiter zu verbessern. Insgesamt stehen mittlerweile 27 Begegnungsstätten für mehr als 28.000 Wohnungen bzw. rund ein Drittel der Mieterhaushalte zur Verfügung. Hierbei steht die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die in den Bereichen, Bildung, Sport, Musik und Kreativität unterstützt werden, genauso im Mittelpunkt wie die Einbeziehung von Familien sowie die Integration und Einbindung älterer Menschen in das gesellschaftliche Leben vor Ort. Beispiele sind Nachbarschaftstreffs für ältere Menschen (Aktiv-Treffs und

Sempers-Seniorentreffs

) und die Kinder- und Familienzentren der

Jumpers

.

Die TAG stellt sich damit einer der größten Herausforderungen unserer Zeit: bezahlbares und generationengerechtes Leben und Wohnen. Die im Juni 2024 verliehene Auszeichnung durch die Jury des Deutschen Awards für Nachhaltigkeitsprojekte würdigt dieses Engagement.

Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem ganzheitlichen Ansatz und unserem Nachhaltigkeitsengagement in unseren Quartieren zu den Preisträgern des diesjährigen Deutschen Awards für Nachhaltigkeitsprojekte gehören. Der Preis ist ein großes Kompliment für alle Personen, die sich für die Quartiersentwicklung einsetzen und spornt uns an, unser Engagement für lebenswerte Nachbarschaften mit ganzer Kraft fortzusetzen. Ein großes Dankeschön geht an unsere Teams vor Ort.“

International anerkannte ESG-Ratings belegen den Erfolg des Engagements der TAG im Bereich der nachhaltigen Unternehmensentwicklung

Im aktuellen im Mai 2024 veröffentlichten ESG-Rating von Sustainalytics wurde die TAG erneut in die bestmögliche Kategorie „vernachlässigbares ESG-Risiko“ eingestuft. Die nun erreichte Punktzahl von 4,6 (zuvor: 6,9) bringt die TAG auf den zweiten Platz von mehr als 1.000 Immobilienunternehmen und auf Rang 9 aller über 16.000 analysierten Unternehmen weltweit.

Um ihr Engagement im Bereich der nachhaltigen Unternehmensentwicklung transparent zu machen, nimmt die TAG an zahlreichen ESG-Ratingformaten verschiedener Agenturen teil. Eine Übersicht zu den aktuellen Bewertungen steht auf der Unternehmenshomepage im Bereich Nachhaltigkeit zur Verfügung (

https://www.tag-ag.com/nachhaltigkeit/ratings

)

. Der Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 ist unter

https://www.tag-ag.com/nachhaltigkeit/berichte-und-praesentationen

zu finden.

