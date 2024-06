Dax-Widerstand: 18.280 18.320 Dax-Unterstützung: 17.950 17.650

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte gestern Nachmittag kurzzeitig den angesprochenen Widerstand im Bereich der 18.300-Punkte-Marke überwinden. Es gelang allerdings dem Index nicht, sich nachhaltig oberhalb dieser Marke zu etablieren. Bereits im nachbörslichen Handel am frühen Abend geriet der Dax wieder unter kräftigen Verkaufsdruck und setzte über 100 Punkte zurück ausgehend vom Tageshoch.

Dieser späte Abverkauf setzt sich heute nahtlos weiter fort. Der Index rutscht am Vormittag zeitweise unter die Marke von 18.100 Punkten.

Dax-Ausblick:

Nach dem impulsiven Abverkauf ausgehend von der Widerstandszone oberhalb der 18.300-Punkte-Marke dürfte die technische Korrektur der vergangenen Handelstage nun endgültig vorüber sein. So lange den Käufern nun kein schnelles Comeback inklusive Stundenschlusskurs oberhalb von 18.350 Punkten gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands in den kommenden Stunden und Tagen zunächst südwärts.

Die nächsten Kursziele auf der Unterseite liegen im Bereich 17.900 bis 17.950 Punkte, danach potenziell der Bereich 17.600 bis 17.700 Punkte.

Quelle: Tradingview

