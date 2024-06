Feuerwerk bei Rivian | Bosch nimmt Whirlpool ins Visier | FedEx deutlich im Plus

Ein uneinheitlicher Start in den Tag, mit den Aktien von FedEx und Rivian im Fokus. Was die Aktien von FedEx anfacht, sind weniger die Ergebnisse und vor allem die Hoffnung auf einen anstehenden Verkauf von FedEx Freight. Zu den Shooting-Stars des Tages gehören die Aktien von Rivian. Das Joint Venture mit Volkswagen und die damit einhergehenden Investitionen von bis zu $5 Mrd., fachen den Kurs an. Die Eindeckungen von Leerverkäufen wirken sich ebenfalls kurstreibend aus. Die Aktien des Haushaltsgeräte-Riesen Whirlpool profitieren von der Spekulation, dass die Robert Bosch GmbH in Vorbereitung einer Übernahme sei. Die Aktien von Southwest Airlines stehen nach einer Umsatzwarnung für das laufende Quartal hingegen unter Druck. General Mills verfehlt bei den organischen Umsätzen, und senkt die Aussichten für das Gesamtjahr.



00:00 Intro

00:22 Überblick

01:02 Rivian & Volkswagen Deal

05:22 Bosch nimmt Whirlpool ins Visier

06:18 Tesla | AI-Aktien (u.a. Nvidia) | Marktbreite

08:18 Micron | Google | AI-Events

10:15 Airbus | Boeing

11:10 Autohäuser | Southwest Airlines

13:16 FedEx

16:45 Ausblick heute (u.a. Bankenstresstest, Micron)





