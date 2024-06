Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach der Europawahl Neuwahlen ausgerufen und damit erhöhte Risikoaversion an den Finanzmärkten ausgelöst – die Renditen französischer Staatsanleihen sind wegen der Unsicherheit in die Höhe geschossen. Der Spread, also der Risikoaufschlag gegenüber Bundesanleihen, liegt auf dem höchsten Stand seit 2017.

Georg Buschmann und Sebastian Wurm sprechen deswegen in dieser Episode darüber, was es mit den Spreads genau auf sich hat, warum sie wichtig sind und welche Aussagekraft sie für euch haben.

