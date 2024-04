Dollar, Franken, Pfund: Wie du einfach in Fremdwährungen investieren kannst

Der Euro notiert aktuell recht stabil bei etwa 1,08 Dollar. Doch manche Experten glauben, dass die Gemeinschaftswährung bald wieder schwächeln und womöglich gar erneut die Parität zum Dollar erreichen wird, ein Euro also genau ein Dollar kosten werde.

Wer auf so eine Schwäche des Euro setzen oder schlicht sein Währungsrisiko im Depot diversifizieren will, kann dafür Anleihen oder Anleihe-ETFs nutzen. Sophie und Georg sprechen deswegen in dieser Episode darüber, wie das genau geht und welche Risiken du dabei unbedingt beachten solltest.

Einen ausführlichen Text zum Thema mit konkreten Wertpapieren, die du für Währungsinvestments nutzen kannst, findest du auf onvista.de.

Du hast Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast: Dann schreib uns an redaktion@onvista.de

Disclaimer: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts, Gäste oder die onvista Media GmbH übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.

Mitwirkende in dieser Episode: Georg Buschmann, Sophie Schimansky (Moderation), Sebastian Wurm (Schnitt), Sebastian Ruzok (Coverfotografie) und Jasmin Bäuerle (Coverdesign).