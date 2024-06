Birkenstock-Großaktionär L Catterton reduziert Anteil

Birkenstock-Großaktionär L Catterton hat gut acht Monate nach dem Börsengang die Chance zur Platzierung eines 756 Millionen Dollar schweren Aktienpakets des Gesundheitssandalen-Herstellers genutzt.

14 Millionen Aktien aus dem Besitz von L Catterton, von Managern und anderen Mitarbeitern von Birkenstock seien zum Preis von je 54 Dollar bei institutionellen Investoren platziert worden, teilte Birkenstock in der Nacht zum Donnerstag mit. L Catterton reduziert seinen Anteil damit von 81,1 auf 73,2 Prozent, die vom LVMH-Großaktionär Bernard Arnault dominierte Investmentgesellschaft betonte aber, sie bleibe langfristig bei Birkenstock engagiert.

Der Zuteilungspreis liegt 8,6 Prozent unter dem Schlusskurs von Birkenstock an der New Yorker Börse vom Montag, an dem die Platzierung angekündigt worden war, Allein am Mittwoch verloren Birkenstock 4,8 Prozent auf 54,61 Dollar. Beim Börsengang im Oktober waren die zu 46 Dollar ausgegebenen Birkenstock-Aktien zunächst eingebrochen, erst zwei Monate später wendete sich das Blatt.

Im Mai hatte Birkenstock seine Umsatz- und Gewinnprognosen erhöht. Die positive Stimmung nutzten die Altaktionäre nun zum Verkauf der Aktien. Vorstandschef Oliver Reichert hatte erklärt, die "von den positiven Aussichten und den starken Zahlen" gestützte Platzierung sei eine Gelegenheit für das Unternehmen, die Investorenbasis zu verbreitern und die Liquidität der Aktie zu vergrößern. "L Catterton bleibt ein wichtiger strategischer Partner für unser Wachstum, dessen Engagement, Fähigkeiten und Partnerschaft wir sehr schätzen."