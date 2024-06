EQS-News: Bericht zur USU World Future 2go 2024: Shaping the Powerhouse of IT

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Möglingen, 27. Juni 2024.

Das historische Kraftwerk von Rottweil verwandelte sich bei der diesjährigen 15. USU World Future 2go in eine spannungsreiche Kommunikations- und Erlebnisplattform für über 350 Fach- und Führungskräfte. Unter dem Motto „Shaping the Powerhouse of IT“ bot die Veranstaltung über zwei intensive Tage hinweg in Vorträgen, Diskussionsrunden, User Group Meetings und persönlichen Gesprächen konkrete und kreative Lösungen für die individuellen Herausforderungen im Tagesgeschäft und darüber hinaus. Neben den spezifischen Themen rund um die USU-Lösungen standen vor allem KI-gestützte Technologien und deren Umsetzung in konkrete Use Cases im Mittelpunkt. Teil der Veranstaltung war auch der USU International Partner Summit. Nach dem Motto „Team wins!“ tauschten sich etwa 40 teilnehmende Partner bei interaktiven Roundtables oder Produkt-Updates aus.



Technologie vom Anwender gedacht – Form follows Function

„Von Luftschlössern zu Lösungen“ übertiteln die USU-Vorstände Bernhard Oberschmidt und Dr. Benjamin Strehl ihren Impulsvortrag zum Start der Veranstaltung. Ihre Kernthese lautet, dass Technologie-Hypes wie KI zunächst einmal keinen Mehrwert bringen. Nur im Zusammenspiel mit dem realen Use Case entsteht konkreter Nutzen. In diesem Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis unterstützt USU als Anwendungsinnovator. Vom „Missverständnis der Digitalen Transformationen“ berichten Christian Bachus und Andreas Schauer von der GEMA in ihrem Vortrag – und zeigen anschaulich, dass die „Beyond-IT-Faktoren“ den Fortschritt prägen, nicht umgekehrt. „Form follows function“ ist ihre Devise. Dabei geht es darum, konsequent vom Kunden und seinen Bedürfnissen aus zu denken, wenn es um die Entwicklung von Services und Produktangeboten geht. Für diesen Perspektiv-Wechsel plädiert auch Thomas Berger, Präsident der Polizei Baden-Württemberg. In seiner Keynote schildert er die Transformation von einer klassischen traditionellen Behörde zu einer digital getriebenen agilen Organisation. Dabei spielt für ihn die Anlehnung an die Kondratjew-Zyklen eine zentrale Rolle, denn die Digitalisierung ist für ihn die Basisinnovation des nächsten 6. Zyklus.

Deep Dive in den User Group Meetings

Breiten Raum nahmen in diesem Jahr die User Group-Meetings der einzelnen Lösungsbereiche ein. Parallel fanden diese für Anwender:innen von Knowledge Management, IT Service Management, Software Asset Management, IT Monitoring sowie Liferay & Pega statt. Ein abwechslungsreiches Programm von Projektberichten, Best Practices, Produkt-Updates und Roadmap-Vorstellungen über Customer-Insights, Usability Tests bis hin zu Trendberichten bot reichlich Gelegenheit zum fachlichen Erfahrungsaustausch.



USU World 2025

„Wo Hightech Kopf steht!“ – ist das Motto der USU World 2025, die vom 3.-5. Juni 2025 im Europapark Rust stattfinden wird. Auch 2025 wird KI im Mittelpunkt weiterer technischer Quantensprünge stehen – Tech Thrills Await! Interessent:innen können sich bereits jetzt registrieren.

Diese Pressemitteilung ist unter www.usu.comabrufbar.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

