Zinssenkung - wann folgt die Fed der EZB? | Börse Stuttgart | Anleihen | Fremdwährungsanleihen

► Darum geht's im Video: In diesem Video erörtern Cornelia Frey (Senior Communication Manager, Boerse Stuttgart Group) und Bianca Becker (Boerse Stuttgart Group) die aktuelle Zinssituation: Die EZB hat den Leitzins gesenkt, weitere, schnelle Senkungen sind jedoch unwahrscheinlich, ähnlich wie bei der Fed in den USA. Sie besprechen zudem welche Anleihen bei den Anlegern hoch im Kurs stehen: Euro-Unternehmensanleihen großer Automobilhersteller, Bonds von Fraport, Lufthansa sowie dem Bankensektor. Zusätzlich gehen sie auf die Nachfrage nach Fremdwährungsanleihen und Währungen wie den mexikanischen Peso, die türkische Lira und den brasilianischen Real ein und beleuchten die möglichen Auswirkungen der US-Wahlen auf den US-Dollar.



Timestamps:

00:00 ► Sinkende Zinsen – wie schnell gehts wirklich?

03:22 ► Meistgehandelte Anleihen an der Börse Stuttgart

04:31 ► Nachfrage nach Fremdwährungsanleihen - was wird gekauft?

04:57 ► Weitere beliebte Titel...



🕐 Das Video wurde am 27. Juni 2024 um 16:30 Uhr veröffentlicht.