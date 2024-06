Martin bespricht heute folgende Werte: Nokia, Deutz AG, SMA Solar, TeamViewer, Covestro, Cameco, Walgreens Boots Alliance, McCormick, Nike, Leidos, Chewy, Coinbase und Palo Alto.

Die Märkte gehen heute mit verhaltener Zuversicht in Richtung Inflationsdaten in den USA. Frankreich und Spanien haben heute bereits fallende Inflationswerte gemeldet. Sollte der PCE-Preisindex in den USA heute auch „soft" kommen, konnte es ein starker Wochenabschluss werden.

Bei Nike-Aktionären dürfte die Stimmung aber trotzdem getrübt sein. Der Sportartikelriese konnte mit seinen Zahlen nicht überzeugen, die Aktie kracht auf ein neues Tief. Was nun zu erwarten ist, dazu heute mehr in der Livesendung.

TeamViewer-Aktien stehen ebenfalls unter Druck, eine mögliche Cyberattacke dürfte hier der Grund sein. Die Papiere des Depotwertes Palo Alto zeigten sich gestern dagegen sehr freundlich. Über die Gründe spricht Martin heute.