Trading-Chance Orange S.A.: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?

Die Sorge vor einer politisch unberechenbaren Lage nach den anstehenden, vorgezogenen Wahlen in Frankreich bringt viele internationale Investoren dazu, aus Frankreich auszusteigen. Zusätzlich dürften Positionsanpassungen zum heutigen Börsen-Quartalsultimo für Druck sorgen. Dadurch ist die Aktie des französischen Telekom-Riesen Orange massiv gefallen … und bietet Chancen auf der Long-Seite.

Orange S.A. ist quasi die Deutsche Telekom Frankreichs, hatte früher auch einen entsprechenden Namen: France Télécom. Und auch sonst finden sich viele Vergleichsaspekte zur T-Aktie: Die Ertragslage ist stabil, die Dividendenrendite hoch, die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis günstig. Eine Aktie also, die im Prinzip zum Kauf einlädt. Nur tun viele momentan das genaue Gegenteil, denn:

Analystenkurziele über dem oberen Ende der Handelsspanne, Kurs an deren unterem Ende

Die am Sonntag in einer Woche als Konsequenz aus den Europawahlen angesetzten, vorgezogenen Wahlen in Frankreich werden eine massive Verschiebung im politischen Bild nach sich ziehen. Manch ein Investor fürchtet, dass das die französische Wirtschaft sehr negativ beeinflussen wird und sorgt sich sogar davor, dass ein Unternehmen wie Orange womöglich sogar wieder verstaatlicht wird. Das indes ist nicht allzu wahrscheinlich und selbst wenn, wäre das ein Prozess, der sich über Jahre hinziehen und von wieder anders strukturierten Regierungen vermutlich gestoppt würde.

Eingepreist ist das jetzt aber, d.h. wir finden hier die Vorwegnahme eines Worst Case-Szenarios vor, das aber mit recht hoher Wahrscheinlichkeit nie eintreten wird, hinzu kommt der Druck, den der massiv gedrückte französische Markt über das „Window Dressing“, d.h. die Positionsanpassungen der großen Adressen vor einem Quartalsultimo, erfährt. Das hat dazu geführt, dass die Aktie gerade die obere Begrenzung einer breiten, bis 2020 zurückreichenden Supportzone testet, während das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Orange-Aktie mit aktuell 12,90 Euro über dieser breiten Handelsspanne liegt.

Unteres Ende einer breiten Supportzone erreicht

Der Chart auf Wochenbasis zeigt dieses bemerkenswerte Bild: Die Aktie notiert nach einem scharfen, aber eben nur durch die politische Entwicklung verursachten Abriss an einer massiv wirkenden Auffangzone, ist sogar auf Wochenbasis nahezu überverkauft und zeigt zugleich eine niedrige Bewertung nebst hoher Dividendenrendite. Da liegt es nahe, sich des alten Börsenspruchs „kaufen, wenn die Kanonen donnern“ zu erinnern.

Quelle: marketmaker pp4

Dass der heutige Börsen-Ultimo einerseits zusätzlich drückt und kommende Woche nicht mehr relevant ist, die Wahl aber erst in gut einer Woche stattfindet, mahnt indes dazu, die Absicherung eines Long-Trades bewusst weiter zu fassen, um kurzzeitige Verschärfung der derzeit fast panischen Stimmung aussitzen zu können. Und man sollte dementsprechend in Sachen Hebel des Zertifikats nicht unnötig viel wagen. Wir stellen dazu das folgende Long-Zertifikat vor:

Long-Trade mit einem der Lage angemessenen Sicherheitspuffer beim Stop Loss

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 6,308 Euro derzeit einen Hebel von 3,1 ausweist. Den Stop Loss platzieren wir bei 8,30 Euro in der Aktie, das entspricht einem Kurs von ca. 1,98 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Orange-Aktie lautet HS6XLJ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 10,27 Euro, 10,79 Euro, 11,87 Euro, 11,97 Euro

Unterstützungen: 9,21 Euro, 9,12 Euro, 8,84 Euro, 8,63 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Orange

Basiswert Orange S.A. WKN HS6XLJ ISIN DE000HS6XLJ7 Basispreis 6,308 Euro K.O.-Schwelle 6,308 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 1,98 Euro

