Chartzeit Wochenausgabe KW26 (29.06.2024)

Die neue Chartzeit Wochenausgabe vom 29.06.2024 zur Vorbereitung auf die Börsenwoche ist für unsere Plus- und Pro-Kunden verfügbar. Themen in dieser Ausgabe: Lesen Sie, was in der letzten Woche die Märkte bewegt hat und erfahren Sie, was Martin Goersch für die kommenden Wochen erwartet. Wie immer gibt es charttechnische Analysen zum S&P 500, Nasdaq 100, Dax 40, Dow 30 und Russel 2000. Als Chart der Woche wird die Divergenz zwischen dem S&P 500 und dem Russel 2000 analysiert. Außerdem gibt es wie immer einige Kommentare zu offenen Trading-Positionen, und Martin plant erneut zwei neue Trades. Viel Spaß mit der Lektüre!

