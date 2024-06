Wenn Innovation scheitert

Lieber Aktiensegler,

mit Innovation verknüpfen wir sehr häufig Veränderungen. Per Definition ist Scheitern eigentlich unmöglich. So habe ich beispielsweise die folgenden Zeilen entdeckt, die diesen Begriff definieren:

„Innovation: Bezeichnung in den Wirtschaftswissenschaften für die mit technischem, sozialem und wirtschaftlichem Wandel einhergehenden (komplexen) Neuerungen, die entdeckt/erfunden, eingeführt, genutzt, angewandt und institutionalisiert werden.“

Es findet zugegebenermaßen eine inflationäre Benutzung des Begriffs statt. Hier darf ich mir auch selbst an die Nase fassen, denn ich benutze das Wort „Innovation“ ebenfalls sehr häufig. Was ist aber, wenn sie zwar vorhanden ist, aber eben nicht genutzt, angewandt oder institutionalisiert wird? Eine spannende Frage. Sie führt uns ebenfalls dahin, wie wir ein bedeutend besserer Investor werden.

Innovation: Scheitern ist möglich

Wenn wir Innovation betrachten, so können wir die Definition gewissermaßen zweiteilen. Es mag so manche komplexe Neuerung geben, die einen technischen, sozialen oder wirtschaftlichen Wandel mit sich bringt, aber die noch nicht unbedingt genutzt wird.

Wenn ich beispielsweise an Beyond Meat denke, so ist das für mich ein Produkt mit dem Charakter von Innovation. Die Fleischersatzprodukte verbessern die Umwelt, führen zu weniger Tierleid und verbessern für mich die Welt. Aber sie konnten sich, wie die jüngsten Absatz- und auch Wachstumszahlen des Unternehmens zeigen, nicht etablieren.

Gleiches gilt für mich für das sogenannte iBuying. Anbieter wie Zillow oder Redfin haben in den USA versucht, mit dem Aufkaufen, Verschönern und Wiederverkaufen Geld zu verdienen. Sie scheiterten. Trotzdem wäre es innovativ gewesen. Ein schnelles Verkaufen von Häusern hätte so manchen Eigentümern mit Sicherheit Sorgen, Zeit und möglicherweise auch Kosten erspart. Zumindest die zeitliche Komponente wäre für mich unbestreitbar.

Was beide Innovationen jedoch eint: Sie haben sich nicht durchgesetzt. Sie sind gescheitert. Aber was können wir als Investoren daraus lernen? Wie so häufig gilt: Es gibt viele verschiedene Aspekte und auch Facetten. Vor allem je nach Charakter der eigentlichen Innovation.

Markt nicht gut oder nicht reif?

Alleine die Beispiele von Zillow und Beyond Meat sind für mich dabei unterschiedlich. Bei Zillow mit dem iBuying ist meine Interpretation, dass die Innovation einfach nicht gut genug war. Das Kaufen von Häusern ist sehr kapitalintensiv. Zudem werden sich viele Verbraucher überlegen, ob sie einen Wertabschlag wirklich hinnehmen möchten. Es existieren also gewisse Hürden, die das Potenzial durchaus skeptisch erscheinen lassen. Versteh mich nicht falsch: Das Konzept kann gut sein. Aber es ist doch mit Nachteilen verbunden, die eine breite Durchdringung unwahrscheinlich erscheinen lassen. Vor allem: Es gibt kurz- und mittelfristige Bewertungsrisiken bei den Immobilien.

Beyond Meat ist für mich hingegen das Paradebeispiel, dass das Produkt einfach noch nicht reif genug ist. Das Potenzial ist da. Tierleid und Umweltbedenken sind nicht von der Hand zu weisen. Aber die Verbraucher wollen die Alternativen einfach noch nicht. Vielleicht auch nie. Das kann sein, aber möglicherweise ist einfach der Zeitgeist noch nicht da oder das Produkt ist noch nicht ausgereift genug. Möglicherweise greifen Verbraucher auch aus Preisgründen doch zum Original, dem Fleisch.

Ich möchte dich weder dazu bewegen, dein Haus zu verkaufen, noch auf Fleisch zu verzichten. Daher zurück zum Thema: Wenn Innovation scheitert, so kann das viele verschiedene Gründe haben. In einigen Fällen ist das Produkt einfach nicht gut. Aber manchmal kann es auch sein, dass es noch Zeit benötigt. Wenn du das glaubst, so kann es ratsam sein, eine Aktie von einem Unternehmen zu halten. Oder zumindest den grundlegenden Markt weiterhin im Auge zu behalten.

Auf Innovation, bestenfalls mit langfristigen Erfolgen,

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

