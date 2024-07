Capcom macht Minimum Studios Co., Ltd. durch Aktienerwerb zu einer Tochtergesellschaft

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass es zwei Drittel der gesamten ausgegebenen Aktien von Minimum Studios Co. (Minimum Studios), einem 3DCG-Produktionsunternehmen, erworben hat und Minimum Studios damit zu einem Tochterunternehmen wird.

1. Zweck des Aktienerwerbs

Das in Taiwan ansässige Minimum Studios hat sich auf die Produktion von Animationen für die Entwicklung von Heimvideospielen spezialisiert und hat in der Vergangenheit an wichtigen Capcom-Titeln mitgewirkt. Capcom beschloss, das Studio zu seiner Tochtergesellschaft zu machen, um seine Entwicklungs- und Technologiekapazitäten nachhaltig zu stärken und sein langfristiges Managementziel von 100 Millionen verkauften Einheiten pro Jahr zu erreichen.

Auch in Zukunft wird Capcom den Erwerb der notwendigen technologischen Fähigkeiten prüfen, um seine Spieleentwicklungsorganisation zu verbessern.

2. Überblick über Minimum Studios Co., Ltd.

1. Hauptsitz 4F, No. 133, Sec. 4, Minsheng E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.) 2. Repräsentant Hung Yen, William, Chang 3. Eingezahltes Kapital 888.888 New Taiwan dollars 4. Datum der Gründung August 2018 5. Hauptgeschäftsfelder Produktion von Animationen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Spielen usw.

3. Ausblick

Die Auswirkungen auf die konsolidierten Geschäftsergebnisse für das laufende Geschäftsjahr werden vernachlässigbar sein.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handgeräte und drahtlose Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil", Monster Hunter", Street Fighter", Mega Man", Devil May Cry" und Ace Attorney". Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Capcom-Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit & Investorenbeziehungen

Daniel Levine

+81-6-6920-3623

daniel-levine@capcom.com



Yoshiko Ikeda

+81-6-6920-3623

yoshiko-ikeda@capcom.com