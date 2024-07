EQS-News: ACCUTOX VON DEFENCE VERSTÄRKT DIE WIRKUNG VON IMMUNCHECKPOINTINHIBITOREN UND SCHAFFT SO SYNERGIEEFFEKTE

EQS-News: Defence Therapeutics Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Vancouver, Britisch Columbia, Kanada, den 28. Juni 2024 – Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, Börse Frankfurt: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische Therapeutika und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich bekanntzugeben, dass Accum-002TM von Defence („AccuTOX®”) gleich in mehrfacher Hinsicht wirksam ist: AccuTOX® fungiert einerseits als Molekül zur Tumorabtötung und andererseits als Immunbooster. Die Wirkungsweise von AccuTOX® schafft einen Synergieeffekt mit der Aktivität von Immuncheckpointinhibitoren („ICI”) und dem eigentlichen Immunsystem.



Immuncheckpointinhibitoren besitzen eine vielversprechende therapeutische Wirkung bei der Behandlung von soliden Tumoren. Jedoch ist ihre Ansprechrate insgesamt immer noch sehr gering bei den wenigen Patienten, die solide Tumore aufweisen. So ist beispielsweise die Gruppe der Melanompatienten eine Populationsgruppe mit der besten Reaktion, wobei jedoch nur 20 % der Patienten eine vollständige oder teilweise Reaktion auf eine ICI-Behandlung zeigen. Als Erklärung für die inhärente Resistenz der Mehrheit der Patienten gegenüber einer ICI-Behandlung haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass diese Tumore eine ‚kalte Umgebung’ aufweisen, welche die Erkennung der Krebszellen und deren Bekämpfung durch das Immunsystem des Patienten blockiert. Diese kalte Umgebung hat u.a. zur Folge, dass nur eine geringe Menge an tumorinfiltrierenden Zellen in den Tumor gelangt und gleichzeitig das Potenzial des Immunsystems zur Erkennung des Tumors als ungesundes Gewebe und somit zur Bekämpfung und Zerstörung von Tumorzellen verringert wird.

Wissenschaftler und Mediziner suchen nach Lösungen für diese inhärente Resistenz, indem sie diesen ‚kalten’ Tumor durch Einsatz von Kombinationsbehandlungen mit ICI in einen ‚heißen’ Tumor verwandeln. Diese Umwandlung in einen heißem Tumor wird die Ansprechbarkeit des Tumors hinsichtlich einer ICI-Behandlung und der Angriffe des Immunsystems verstärken.

Das Team von Defence Therapeutics hat festgestellt, dass die Wirkungsweise von AccuTOX® diese Anfälligkeit des Tumors ausnutzt, indem sie die Rekrutierung des Immunsystems einleitet und die Tumorerkennung durch das Immunsystem erhöht, was durch die Synergie mit der Wirkung der ICI noch verstärkt wird. Überraschenderweise und abweichend von der Konkurrenz leitet AccuTOX® die Rekrutierung und/oder Aktivierung verschiedener Immunzellen ein und wandelt den kalten Tumor in einen sehr heißen Tumor um, der leicht von den Immunzellen erkannt und bekämpft wird. Diese Immunzellen sind für die Tumorregression bei ICI- und anderen immuntherapeutischen Behandlungen verantwortlich. Mit anderen Worten: AccuTOX® fungiert als eine Art ‚intelligenter Scheinwerfer‘ mit spezialisierten Linsen und biometrischer Erkennungssoftware (Gesichts- und Fingerabdruckerkennung) für das Immunsystem, um Tumore im Körper zu erkennen, zu verfolgen und anzugreifen. AccuTOX® hat bewiesen, dass es den Tod von Krebszellen durch seine eigene Wirkungsweise einleitet und – was noch wichtiger ist –AccuTOX® hat das Potenzial, einen kalten Tumor in einen heißem Tumor zu verwandeln, der vom Immunsystem erkannt, bekämpft und zerstört werden kann.

AcccuTOX® besitzt das Potenzial, Patienten, die schon eine positive Reaktion auf eine ICI-Behandlung gezeigt haben, wirksamer zu behandeln. In der Tat kann AccuTOX® die für eine ICI-Behandlung in Frage kommende Patientenpopulation steigern, was den Markt für jeden bestehenden Immuncheckpointinhibitor vergrößern wird. Das Unternehmen ist der festen Überzeugung, dass AccuTOX® ein starker Kandidat ist, um die therapeutische Wirksamkeit von ICI zu verbessern und zu verstärken. Defence ist in diesem Zusammenhang offen für mögliche Partnerschaften und Kooperationen.

Das wissenschaftliche Team von Defence hat in zahlreichen präklinischen in vivo-Studien nachgewiesen, dass AccuTOX® die Wirksamkeit verschiedener ICI (anti-PD1, anti-CD47, anti-LAG3 und anti-CTLA4) in Kombination mit AccuTOX® bei der Behandlung verschiedener Krebsindikationen um mindestens das Zehnfache verstärkt. Es wird prognostiziert, dass der Markt für PD1/PDL1 (bei dem es sich um den Immuncheckpointinhibitor handelt, der in den meisten präklinischen in vivo-Studien von Defence zu AccuTOX® eingesetzt wird) von 36,4 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 139,7 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen wird, was einem durchschnittlichen jährlichem Wachstum (CAGR) von 18,3 % während des Prognosezeitraums von 2023 bis 2032 entspricht.

Laut Allied Market Research wurde der globale Immuncheckpointinhibitor-Markt für 2022 auf 40,1 Milliarden USD geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass er bis 2032 einen Wert von 189,4 Milliarden USD erreichen wird, was ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von

16,8 % im Zeitraum von 2023 bis 2032 bedeutet. Der Hauptfaktor für das Wachstum des Immuncheckpointinhibitor-Marktes ist die wachsende weltweite Verbreitung von Krebs.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ‚zukunftsgerichtete Aussagen’ eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen – jedoch nicht immer – durch Begriffe wie „erwartet”, „plant”, „antizipiert”, „glaubt”, „beabsichtigt”, „schätzt”, „prognostiziert”, „möglich“ und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten „werden”, „würden”, „könnten” oder „sollten”, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

