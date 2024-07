EQS-News: Homes & Holiday AG veröffentlicht Konzernzahlen für das Jahr 2023

EQS-News: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Homes & Holiday AG veröffentlicht Konzernzahlen für das Jahr 2023



Immobilienmarkt Balearen: Preise stabil, aber Transaktionsvolumen niedrig

Umsatz und Ergebnis deutlich unter Vorjahr

Kosten werden in 2024 nochmals deutlich reduziert

Verbesserte Geschäftsentwicklung ab zweitem Halbjahr 2024 erwartet

München/Palma de Mallorca, 01. Juli 2024. Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A3E5E63) gehört mit ihrer Tochtergesellschaft Porta Mallorquina zu den führenden Immobilienmaklern auf Mallorca. Auch dort hat sich der Immobilienmarkt im vergangenen Jahr abgekühlt, wenngleich bei Weitem nicht so stark wie in Deutschland. Die größte Baleareninsel ist weiterhin einer der Immobilienhotspots über die Grenzen Europas hinaus. So sind die Preise im vergangenen Jahr im Inseldurchschnitt leicht gestiegen und in bestimmten Regionen sowie im Luxussegment sogar zweistellig. Dennoch war auch auf Mallorca das Marktumfeld herausfordernd und es haben in 2023 im Vergleich zum Vorjahr rund 20 % weniger Immobilien den Eigentümer gewechselt als in 2022.

Der Marktentwicklung konnte sich auch die Homes & Holiday im Jahr 2023 nicht entziehen. Die Gruppe hat im vergangenen Jahr 53,6 Mio. Euro vermittelt (2022: 108,7 Mio. Euro). Aus diesem Transaktionsvolumen ergab sich ein noch Konzern-Umsatz (Netto-Provisionsumsatz; ungeprüft) in Höhe von 787 Tsd. Euro (2022: 1.624 Tsd. Euro). Das Betriebsergebnis lag bei -934 Tsd. Euro (2022: 216 Tsd. Euro). Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Ergebnis in 2023 durch eine Rückstellung aufgrund einer Steuerstrafe der Porta Mallorquina im ersten Halbjahr in Höhe 205 Tsd. Euro – davon 131 Tsd. Euro Strafzahlung und 74 Tsd. Euro Steuernachzahlung – belastet wurde. Ob die Zahlung tatsächlich geleistet werden muss, wird gerichtlich entschieden. Der Vorstand der Homes & Holiday und die Geschäftsleitung der Porta Mallorquina haben sich in der Sache mit dem spanischen Steuerberater und Rechtsanwälten abgestimmt und halten diese Forderung für nicht berechtigt. Rechtliche Schritte wurden eingeleitet. Da die Gruppe annähernd finanzschuldenfrei ist, lag der Jahresfehlbetrag mit -934 Tsd. Euro auf dem Niveau des Betriebsergebnisses.

„Nach den deutlichen Preissteigerungen in 2021 und 2022 ist eine Konsolidierung gesund. In den Vorjahren war die Nachfrage nach Mallorcaimmobilien so hoch, dass Käufe teilweise ohne Besichtigung erfolgten“, sagt Homes & Holiday Vorstand Manuel Reitmeier. „Heute ist der Immobilienmarkt auf Mallorca wieder gesund. Die Preise sind stabil, das Angebot ist knapp und auch die Nachfrage ist da. Nur warten derzeit insbesondere ausländische Käufer auf Preisrückgänge wie in ihren Heimatmärkten und entsprechend dauern Abschlüsse länger. Doch langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass sich das Warten nicht lohnt.“

Ausblick: Kosten weiter reduziert und spürbar höhere Nachfrage

Der Immobilienmarkt auf Mallorca und den gesamten Balearen wird auch weiterhin zu den Top-Locations gehören. Homes & Holiday wird im Jahr 2024 die Attraktivität des Franchise-Systems weiter erhöhen und die Kosten in der Verwaltung weiter reduzieren. Daher sieht sich die Gruppe gut ausgestellt, um von einem wieder wachsenden Marktvolumen zu profitieren und sich profitabel weiterzuentwickeln.

In den ersten Monaten des Jahres 2024 war die Geschäftsentwicklung etwa auf Vorjahresniveau. Seit einigen Wochen berichten die Makler von Porta Mallorquina von einer spürbar zunehmenden Nachfrage.

Der Jahresabschluss 2023 wird voraussichtlich Mitte August auf homes-holiday.com/de/ir zum Download zur Verfügung stehen.

Kontakt

Homes & Holiday AG // Ludwigstraße 8 // 80539 München // https://www.homes-holiday.com

Investor Relations & Presse

Fabian Lorenz / Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@homes-holiday.com

Über die Homes & Holiday AG

Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A3E5E63) mit Sitz in München hat sich als erstes Franchisesystem auf Ferienimmobilien spezialisiert. Innerhalb eines integrierten Geschäftsmodells bietet die börsennotierte Gruppe alle Dienstleistungen vom klassischen Maklergeschäft, Ferienvermietung bis Property Management (über externe Dienstleister) an. Dabei konzentriert sich die Gruppe mit ihren Standorten auf den Kernmarkt Mallorca und die gesamten Balearen, Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien. Dort gehört das Tochterunternehmen Porta Mallorquina (porta-mallorquina.de) zu den führenden Immobilienmarklern und auf portaholiday.de stehen über 6.000 Objekte für die Buchung des nächsten Traumurlaubs zur Auswahl.

