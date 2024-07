Aktien New York: Moderate Verluste wegen fehlender Impulse

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Stagnation auf erhöhtem Kursniveau an den US-Aktienmärkten ist am Dienstag weitergegangen. Nach moderaten Gewinnen zum Wochenauftakt gab es im frühen Handel überschaubare Verluste. An Impulsen mangelt es noch, zudem stehen den Marktakteuren ein verkürzter Handel am Mittwoch und geschlossene Börsen am Donnerstag wegen des Unabhängigkeitstags bevor.

Der Leitindex Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,1 Prozent im Minus bei 39 149 Zählern. Beim marktbreiten S&P 500 belief sich der Abschlag auf 0,2 Prozent auf 5465 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,1 Prozent auf 19 794 Punkte nach./bek/he