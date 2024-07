Nach dem freundlichen Wochenstart haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst zurückgehalten. Der Dax fiel während der ersten Handelsstunde um 0,75 Prozent auf 18.153 Punkte.

Am Montag war der Dax nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl zunächst stark gestartet und in den ersten Handelsminuten bis auf 18.460 Punkte nach oben gelaufen. Letztlich war er aber doch an der zwischenzeitlich schon überwundenen 50-Tage-Durchschnittslinie bei nun 18.398 Punkten hängengeblieben. So bleibt reichlich Unsicherheit mit Blick auf die politische Landschaft in Frankreich.

HelloFresh setzt Erholung fort - JPMorgan wird positiver

Ein freundlicherer Analystenkommentar hat die Aktien von HelloFresh am Dienstag im vorbörslichen Handel beflügelt. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn liegt die HelloFresh-Aktie mit knapp 15 Prozent im Plus bei über 5,50 Euro.

Damit bauten sie ihren Erholungskurs aus, nachdem sie bereits zum Wochenstart mit 6,4 Prozent Plus von ihrem Rekordtief am Freitag bei 4,42 Euro Abstand genommen hatten. Mit einem Verlust von rund 60 Prozent im bisherigen Jahresverlauf sind sie allerdings immer noch der schwächste Wert im MDax.

Die US-Bank JPMorgan hatte zuvor ihren Status „Negative Catalyst Watch“ für die HelloFresh-Aktie aufgegeben und erwartet damit kurzfristig keine negativen Kurstreiber mehr. Das nordamerikanische Kochboxengeschäft, das in den vergangenen Quartalen der entscheidende Belastungsfaktor für die Aktie gewesen sei, zeige Anzeichen einer Stabilisierung, betonte Analyst Marcus Diebel.

Über 20 Prozent im Plus: Northern Data gefragt, Bericht über möglichen KI-Börsengang

Unter den Nebenwerten haben die Aktien von Northern Data am Dienstagmorgen vorbörslich von KI-Fantasie profitiert. Die Aktie liegt gut eine Stunde nach Handelsbeginn mit über 20 Prozent im Plus bei mehr als 30 Euro.

Das Unternehmen spricht mit potenziellen Beratern über einen Börsengang in den USA für seine kombinierten Geschäftsbereiche KI-Cloud Computing und -Rechenzentren, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Die Banken hätten dabei Bewertungen für das Geschäft in einem Bereich von etwa 10 bis 16 Milliarden US-Dollar vorgeschlagen. Zum Vergleich: Northern Data wird an der Börse aktuell - vor dem am Dienstag erwarteten Kurssprung - mit gut 1,3 Milliarden Euro bewertet.

Eine Börsennotierung des Bereichs mit Cloud-Computing-Aktivitäten namens Taiga sowie der Rechenzentren namens Ardent könnte bereits im ersten Halbjahr 2025 erfolgen, hieß es weiter. Northern Data habe sich zu den möglichen Plänen nicht äußern wollen, so Bloomberg.

Redaktion onvista/dpa-AFX