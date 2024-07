Dax-Anleger auf dem Rückzug - Siemens Energy gefragt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem positiven Wochenauftakt ziehen sich Dax-Anleger wieder zurück.

Der deutsche Leitindex gibt in den ersten Handelsminuten am Dienstag um 0,5 Prozent auf 18.197 Punkte nach. "An den europäischen Börsen bleibt die Stichwahl in Frankreich am kommenden Wochenende Thema Nummer eins", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Falls der rechte Rassemblement National (RN) die absolute Mehrheit verfehle, hätte dies einen positiven Effekt auf die Finanzmärkte. "Wie und wie gut Frankreich nach der Neuwahl regierbar ist, wird sich allerdings erst längerfristig zeigen."

Bei den Einzelwerten zog Siemens Energy mit einem Kursplus von mehr als drei Prozent an die Dax-Spitze. Der Energietechnikkonzern plant angesichts der stark gestiegenen Nachfrage nach Strom die Einstellung von mehr als 10.000 neuen Mitarbeitern und will in den nächsten sechs Jahren 1,2 Milliarden Euro in sein Stromnetzgeschäft investieren.

